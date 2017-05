Lübecker Fisch- und Heringstage 2017 – Auch in diesem Jahr, vom 12.-14. Mai jeweils ab 11 Uhr, werden die traditionsreichen Lübecker Fisch- und Heringstage auf dem Rathausmarkt die Besucher mit einem vielseitigen Musik- und Unterhaltungsprogramm und natürlich leckeren Fischspezialitäten anlocken.

Fisch und speziell der Hering ist untrennbar mit der Geschichte der Hansestadt verbunden. Obgleich bekannt als „arme Leute Essen“ trug er doch maßgeblich zum Reichtum Lübecks bei. Diese Erfolgsgeschichte begann bereits im 12. Jahrhundert, als die Lübecker anfingen die Heringe in Fässern mit Salz zu konservieren um sie, auf diese Art für Jahre haltbar gemacht, in die weite Welt zu exportieren.

Dies ist Anlass genug, um einmal im Jahr die Fisch- und Heringstage auf dem Rathausmarkt zu feiern. Selbstverständlich gibt es dazu in den weißen Pagodenzelten ein vielfältiges kulinarisches Angebot.

Matjes mit Bratkartoffeln, Fisch- und Matjesbrötchen, gebratene Heringe, Labskaus und

sogar eine Fischbratwurst lassen die Herzen aller Fischliebhaber höher schlagen.

Auch für alle die keinen Fisch mögen bietet Rolf Niehuesbernd am Schwenkgrill allerlei

Spezialitäten an.

Da Fisch ja bekanntlich schwimmen muss, gibt selbstverständlich auch ein umfangreiches

Getränkeangebot.

Auf der Marktbühne wird ein abwechslungsreiches Livemusik- und

Unterhaltungsprogramm geboten und natürlich kommen auch die kleinen Gäste nicht zu

kurz.

Die Lübecker Fisch- und Heringstage, ein Fest für die ganze Familie

Das Programm zu den Fisch und Heringstagen finden Sie hier: Fisch und Heringstage 2017