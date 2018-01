Das erste Festival des noch so jungen Jahres steht bereits vor der Tür. Gleich am zweiten Wochenende findet das Best of Cover Festival im „Werkhof“ Lübeck statt. Am 13. Januar geht das beliebte Lübecker Festival bereits in die 14. Runde. Der Vorverkauf dafür läuft schon auf Hochtouren.

13.01.2018 (Sa) Lübeck, Werkhof

Best Of Cover Festival Vol. 14

mit RePolice (The Police), La Grange (ZZ Top) und Glory Row (Classic Rock)

Einlass: 19.00 Uhr / Beginn: 20.00 UhrThe Police, ZZ Top, Deep Purple, Rainbow, Uriah Heep, Pink Floyd, Led Zeppelin und noch viele klangvolle Namen mehr in einem Konzert erleben? Beim Best Of Cover Festival im Lübecker Werkhof geht das! Am 13. Januar ab 20 Uhr stehen dort drei der besten Bands des Genres auf der Bühne, liefern rund 5 Stunden feinste Rockmusik ab und das alles zu einem absolut fairen Preis. 2018 geht das „Best Of Cover“ (BOC) – Festival bereits in die 14. Runde und wieder ist es gelungen, ein hochklassiges Programm zusammenzustellen, mit drei absoluten Top-Bands. Authentischer und handwerklich hochwertiger haben die 70er & 80er lange nicht mehr gerockt! Musikalisch bietet das Programm beim BOC Festival auch in der Neuauflage alles, was das Herz begehrt. Damit dürfte es gleich zum Jahresauftakt wieder ein sehr kurzweiliger und äußerst abwechslungsreicher Abend werden, für alle Freunde handgemachter Rockmusik.

RePolice:

2008 haben sich die Musiker von The Police um Frontman Sting von der Bühne verabschiedet, nachdem sie 2007 noch einmal eine spektakuläre Reunion-Tour gegeben haben: Die „Certifiable-Tour“. Dieses Konzert, welches „The Police“ als Video und LP veröffentlicht haben, nehmen sich die Jungs von „RePolice“ als Grundlage für ihre einmalige, energiegeladene Show.

Die Songs wurden für diese „letzte“ gemeinsame Tour komplett neu arrangiert. Der Charme der Studio-Versionen oder auch früherer Live-Touren ist geblieben, nur sind sie wesentlich energiegeladener und somit für ein Livekonzert absolut prädestiniert. „RePolice“ möchte dem Publikum die gleiche Energie und das unglaubliche Gefühl geben, welches man bei einem Konzert ihrer großen Vorbilder erleben durfte. Und das gelingt ihnen nahezu perfekt!

Wer die Augen schließt, könnte meinen, die drei Originale wären zurück. Nicht nur der Sound und die Energie, sondern auch die Stimme von Sebastian bewegen sich so nah am Original, dass auch der geschulte Police Fan genau hinhören muss.

„RePolice“ – das sind Sebastian Jannsen (Bass, Vocals), Max Andresen (Gitarre, Vocals) und Helge Worden (Schlagzeug, Vocals). Die drei machen schon lange Musik, kennen sich von gemeinsamen Gigs in verschiedenen Bands. Sebastian und Helge kennt man aus Bands wie „Tonados“, „Björn Paulsen“, „Tin Lizzy“ oder „Kramer“ und sie haben bereits bei bekannten Musikgrößen wie „Unheilig“, „Santiano“, „Uriah Heep“ und „Golden Earring“ im Vorprogramm gespielt. Max Andresen ist trotz seiner bereits langen musikalischen Laufbahn noch eher ein unbeschriebenes Blatt, aber die Entdeckung an der Gitarre für dieses besondere Projekt.

Mit ihrem sympathischen Auftreten und einem Programm voller Hits werden auch die weniger fanatischen Police-Liebhaber nach wenigen Takten den Chor verstärken: „Sending out an S.O.S“!!!

La Grange:

Inspiriert von einer scheinbaren Einfachheit der Strukturen, einer Schlichtheit musikalischer Ausdrucksmittel und einer groovenden Geradlinigkeit – eben back to the roots – das ist der Anspruch, den sich drei Musiker aus dem schönsten Bundesland der mittleren Hemisphäre mit dem Namen Thüringen zur Aufgabe gemacht haben. Es sind nicht nur die Anfangsbuchstaben, die Texas und Thüringen verbinden – nein – es ist auch die gemeinsame Liebe zu einer Band, einer der weltbesten Blues-Rock-Band’s – ZZ Top – a little old Band from Texas.

La Grange – der musikalische Hammer –Partystimmung garantiert. Rockig, authentisch mit viel Happiness, ein Highlight bei der Neuauflage des Best Of Cover Festivals in Lübeck. La Grange ein bleibendes Event, mit allen Hits aus gut 45 Jahren ZZ Top. Warum also in die Ferne schweifen …

Glory Row:

In den mehr als 10 Jahren ihres Bestehens ist die Spielfreude der Band ungebrochen. Das routinierte Zusammenspiel der 5 Lübecker Musiker wurde über die Jahre ständig ausgebaut und perfektioniert. Die solistischen Leistungen sind virtuos, der Groove unverwechselbar und authentisch. Schon längst kein Geheimtipp mehr, füllen sie mühelos die angesagtesten Clubs der Hansestadt und sind Stammgäste bei allen Groß-Events der Stadt wie dem Altstadtfest, den Harley Days und der Travemünder Woche. Aber auch schon mit den ganz Großen des Rock haben sie sich eine Bühne geteilt, wie z.B. Nazareth und Ten Years After. In Sachen Classic-Rock gibt es keine Alternative im hohen Norden, wenn es darum geht beste Rockmusik und großartige Hits von Bands wie Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Uriah Heep, Whitesnake, Manfred Mann u.v.m. in höchster Qualität und unglaublicher Authentizität kredenzt zu bekommen.

Glory Row sind: Stephan Polack (Lead Vocals, Lead Guitar), Jens-Christian Voigt (Guitar, Vocals), Jens-Peter Lorenzen (Keyboards), Rüdiger Isler (Bass) und Andrè Kappes (Drums).

