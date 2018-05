45 Jahre Timmendorfer Skiffle Group am Fr 18.Mai 18 in Timmendorf/Trinkkurhalle · Konzert der Timmendorfer Skiffle Group in der Strandausgabe. Genau vor 45 Jahren war der Start der Skiffle Group im Strandhotel Maritim. Somit kommen die Band wieder zurück zu ihren Wurzeln der handgemachten Livemusik.Am Fr., 18.Mai 2018, Start: 20:00h -22:30h in der Trinkkurhalle Timmendorfer Strand.

Karten gibt es bei der TNT GmbH,Timmendorfer Platz 10.

Tel.04503 35770.Oder über die Hotline 04503 892770.

www.skifflegroup.de

info@skifflegroup.de