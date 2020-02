Text und Fotos: Holger Kasnitz · PETER MAFFY & BAND · 50 JAHRE PETER MAFFAY & BAND – LIVE 2020 · Peter Maffay feiert seinen 70. Geburtstag und die 50 Jahre Jubiläumstour. Nach Proben und 2 Probekonzerte im MARITIM SEEHOTEL in Timmendorfer Strand an der Ostsee, gab es einen Pressetermin am Montag, 24.02.2020 in der Sparkassen-Arena Kiel. Hier spielten Peter Maffay mit Band ausgewählte Songs Exklusiv für die Presse.Es lohnt sich eines der Konzerte zu besuchen. Peter sagte: „Ich bin nur ein Teil der Band“. Am Abend gab es noch eine Generalprobe mit Publikum. Tournee Prämiere ist am Mittwoch, 26. Februar 2020 in der Sparkassen-Arena Kiel.

Der nächste Termin ist am Freitag, 28. Februar 2020 in Hamburg in der Barclaycard Arena und weiter geht es durch viele Städte in Deutschland.

Es gibt 2020 ein OPEN-Air-Konzert am Sonntag, 07. Juni 2020 im Ludwig Habig Stadion, Lennestraße 12, 01069 Dresden.