Vor genau 80 Jahren erblickte Adriano Celentano in Mailand das Licht der Welt. Dort wuchs er in der Via Gluck, der Gluckstraße, auf. Benannt ist die Straße nach dem deutschen Musiker und Komponisten Christoph Willibald Gluck, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu den bedeutendsten Opernkomponisten zählte. Die Oper und das Komponieren hat der aus einer Försterfamilie stammende Reisende in Sachen Musik in Mailand kennen- und lieben gelernt. Seine erste Oper wurde am 2. Weihnachtstag 1741 in Mailand uraufgeführt.

Einer der ganz großen Hits von Adriano Celentano ist „Il Ragazzo Della Via Gluck“, was auf deutsch „Der Junge aus der Gluckstraße“ bedeutet…

Also doch kein Taucher und auch keine Sparmaßnahme. Glück gehabt, eine superschöne Aufnahme des Songs aus einem Live-Konzert von Adriano Celentano auf der Seite des Musikmagazins gehört und ein wenig gelernt.

Schönen Sonntag

Euer Holger Kasnitz