Achtung aufgepaßt: Am 3.Oktober findet wegen Umzug und Wegzug aus Reinfeld, ein Hausflohmarkt im Bischofsteicher Weg 12, 23858 Reinfeld, von 9.00 – 16.00 uhr statt.

Angeboten wird so ziemlich alles, was man für seinen Hausstand gut gebrauchen kann. Dabei sind Gardinen, Kleinmöbel, Lampen, Nähmaschine und vieles mehr… Dabei ist auch ein besonderes und „schwerwiegendes“ Schätzchen: Es ist ein Klavier 🎹 zu verkaufen. Das 80 Jahre alte Klavier wurde von Otto Henning in Altona hergestelltz.B. vor 2 Jahren neu gestimmt und soll auf VB z.B. 500 € bringen.

Außerdem können Küchengeräte, Kleidung, Schuhe, Bücher angesehen und zu Flohmarktpreisen erworben werden.

Die Veranstalterfamilie freut sich auf Ihren Besuch. www.hier-luebeck.de wünscht viel Erfolg.