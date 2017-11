Aktion Arbeitseinsatz am Kreutzkampsee Samstag, 4. November, 9 Uhr Einsatz für die Umwelt: Am Samstag, 4. November, können naturbegeisterte Teilnehmer an einem gemeinsam vom Museum für Natur und Umwelt und NABU Lübeck veranstalteten Arbeitseinsatz am Kreutzkampsee teilnehmen. Gemeinsam mit Leo Pietsch (NABU Lübeck) beugen die Teilnehmer der Verbuschung einer Insel vor und richten sie für potentielle Brutvögel wie Graugänse, Möwen, Flussregenpfeifer und -seeschwalben her. Anmeldungen sind bis Dienstag, 31. Oktober, unter Tel. 04504-4160 möglich. Der Arbeitseinsatz beginnt um 9 Uhr und dauert ca. 3 Stunden. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei.

am 1. November 2017, 09:46 Uhr