Aktion Meer! Open-Air-Kino und riff-Kino-Dinner am 10. August im riff – Es ist eine Hommage an das Meer und speziell an die Ostsee, von der wir hier alle im Tourismus leben und derentwegen Gäste von weither an die Küste reisen. Am 10. August feiern wir das Meer und machen uns bewusst, wie viel es für uns bedeutet.

Das riff hat die „Aktion Meer“ angeregt und engagierte Vorreiter ins Boot geholt:

In Zusammenarbeit mit der Timmendorfer Strand Niendorf GmbH, dem Green Screen Festival Eckernförde und dem NDR wird der Film „Wilde Ostsee“ gezeigt. Die Vorpremiere einer eindrucksvollen Entdeckungsreise, bei der das Filmteam anwesend sein wird!

Besondere Highlights sind die Keynote von Frank Schweikert von der Deutschen Meeresstiftung und ein Grußwort von Maike Juraschka, Green Screen Festival Eckernförde. Joachim Nitz (TSNT) wird die Gäste willkommen heißen.

Anlässlich der „Aktion Meer“ bietet das riff gemeinsam mit „Das Culinarium“ aus Lübeck nicht nur „Grill und Chill“ für spontane Gäste, sondern auch ein spezielles Kino-Dinner für Genießer an. Wer an diesem Abend zwischen 18 und 21.30 Uhr fein speisen möchte, kann bis zum 7. August 12 Uhr ein leckeres „Ostseefisch-Menü“ seiner Wahl vorbestellen – kreiert von „Das Culinarium“, Lübeck.

Menü-Auswahl riff-Kino-Dinner

Lübecker Labskaus & Matjes

16,80 €

Fischfrikadelle & Limetten-Remoulade

an gekräutertem Bratkartoffelsalat mit Radieschen

13,50 €

Ostsee-Kamaboko & geräucherter Dorschrogen,

Wakame & Bratreis mit Karacho

19,50 €

Rotspon-Beerengrütze mit Vanillesoße

4,00 €

Das Dinner kann jederzeit zwischen 18 und 21.30 Uhr genossen werden. Mit der Reservierung bucht man automatisch auch einen Platz im hübschen Pagodenzelt. Wir freuen uns auf viele Gäste, wünschen viel Spaß und guten Appetit! Anmeldungen zum Dinner bis zum 7. August 12 Uhr

Hier geht es zur Anmeldung: www.kino-dinner.eventbrite.de

Kontakt: Karin Steinhage, riff-events@inspirative.de, 0171 / 83 811 86, www.riff-strandbar.de