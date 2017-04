Aktion „Mehr Radverkehr – ja bitte!“ – Wir laden alle Radlerinnen und Radler zur Fahrt der Radvielfalt um die Altstadt ein. Wir treffen uns am Freitag, 28.04.2017 um 13:45 Uhr an der Konrad-Adenauer-Strasse Rad/Fussweg-Abschnitt zwischen Lindenarkaden und Lindenteller.

Wir GRÜNE setzen uns für mehr und besseren Radverkehr in Lübeck ein. Wir weisen auf Missstände hin, werben für vernetzte Mobilität und deren Ausbau: Wie vertaktete Bahnanbindung, einfachere Fahrradmitnahme in Bus und Bahn, ein Fahrradparkhaus am Bahnhof ein funktionierendes Fahrradverleihsystem in Lübeck.

Zum 200. Geburtstag des Fahrrades wollen wir mit Unterstützung des ADFC die Vielfalt des Radfahrens zeigen: Lastenräder, Tandems, Carbonräder, Hollandräder, Rennräder, Cruser, Kinderanhänger, selbst gebaute Räder…

Es gibt viele Gelegenheiten das Auto stehen zu lassen und das Fahrrad zu nutzen, im Urlaub, im Alltag, auf der Fahrt ins Büro, zum Markt, zum Sport und einfach so.

Seid dabei, schwingt Euch auf Eure Räder… zeigt Lübeck, dass auch SIE Fahrradstadt werden kann!

Parallel ab 13 h wird es einen Infostand am Markt (Rathausplatz) geben.

Mehr Infos unter www.gruene-luebeck.de