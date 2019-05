Die Aktion Offener Garten in Schleswig-Holstein und Hamburg wird 20 Jahre alt. Als im Jahr 2000 ein paar Frauen die Idee hatten, eine Offene-Garten-Aktion für Norddeutschland zu starten, waren 17 Gärten geöffnet. Die Gartenbesitzer und die Organisatorinnen wurden vom Besucherandrang und vom großen Interesse der Menschen an anderer Leute Garten überwältigt.Die Aktion ist gewachsen und dieses Jahr sind 260 Gärten geöffnet. Das Interesse der Menschen, sich private Gärten anzusehen ist immer noch riesig. Aber was macht es auch für eine Freude, zu gucken, wie anderswo mit Gartensituationen umgegangen wird, wie andere ihren Teich bepflanzen oder wie der Sichtschutz zum Nachbarn woanders gestaltet wird!

Gartenmenschen sind offen und kommunikativ und durch die Aktion sind schon viele Freundschaften entstanden. Es werden Ideen und Ableger getauscht, man kommt ins Plaudern und holt sich Anregungen und Lust auf den eigenen Garten.

In diesem Jubiläumsjahr gibt es wieder ein Hauptwochenende, das ist wie immer das 3. Juniwochenende, 15. und 16. Juni 2019, zu dem Termin sind alle 260 Gärten geöffnet.

Viele Gartenbesitzer bieten zum Jubiläumsjahr zusätzliche Aktionen, wie Vorträge, Führungen, Kulturelles oder Verkostungen an.

Zusätzlich öffnen zahlreiche Gärten an den ersten Sonntagen im Monat:

Juni Juli August September Oktober

Viele Gärten bieten auch einen Abendbesuchstermin an, der findet im ganzen Land am 3. August von 19-23 Uhr statt.

Ein Gartenführer im Taschenformat mit Gartenbeschreibungen, Termin, Öffnungszeiten und Sonderaktionen wird gegen einen Unkostenbeitrag in Höhe von 1,- Euro (in Briefmarken) sowie einem mit 1,45 Euro frankierten Rückumschlag von den Organisatorinnen verschickt.

Bestelladresse: Aktion „Offener Garten“, Lindenweg 4, 23730 Hermannshof.

Weitere Infos, Adressen und Gartenbeschreibungen finden Sie auch unter www.offenergarten.de.

Zum Jubiläumsjahr haben die 5 Organisatorinnen einen Fotowettbewerb mit tollen Preisen für die Fotografen gestartet. Fotos, die in den teilnehmenden Gärten der Aktion entstanden sind, können auf www.offenergarten.de hochgeladen werden.

Es warten Einkaufsgutscheine, Gutscheine für Führungen und Buchpreise auf die Fotografen der schönsten Fotos.