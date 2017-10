Aktionstag Demenz im Rahmen des Projektes KunstImPuls – Kann man das Vergessen vergessen, wie erleben demente Menschen „die Welt da draußen“ und was gibt es für kulturelle Angebote für Menschen mit Demenz? Im Rahmen eines Aktionstages zum Thema Demenz können sich interessierte Besucher am Sonntag, 5. November, im Museum Behnhaus Drägerhaus über verschiedene Möglichkeiten der kulturellen und gesellschaftlichen Teilhabe dementer Menschen informieren.

Kunst und Kultur können wichtige Schlüssel zur emotionalen Welt von Menschen mit Demenz sein. Die Betroffenen sind jedoch auf eine besondere Art der Kommunikation angewiesen. Deshalb haben die Lübecker Museen ein besonderes Angebot für demente Menschen entwickelt: Bereits seit September 2016 bietet das Museum im Rahmen des Projektes „KunstImPuls“ Kunstnachmittage für früh- bis mitteldemente Menschen, ihre Partner und Begleiter an. Der reiche Schatz an Bildern des Museums bietet dabei Anlass zu assoziativen Kunstspaziergängen in kleinen Gruppen. Der Aktionstag im Behnhaus bietet nun die Gelegenheit, KunstImPuls bei Schnupperführungen und an einer Kreativ-Station kennenzulernen. Der Aktionstag Demenz richtet sich auch an Familien und junge Besucher, die über die Kreativstation, die Leseecke und Schnupperführungen Berührungsängste abbauen können. Außerdem können die Besucher sich an unterschiedlichen Informationsständen im persönlichen Gespräch austauschen oder sich von schauspielerischen Interventionen des Theater Partout überraschen lassen. Eine Lesung mit dem Schauspieler André Janssen aus Martin Suters Roman „Small World“ und ein Podiumsgespräch mit Akteuren aus Lübeck und Schleswig-Holstein runden den Tag ab und bieten einen neuen Blick auf das Thema Demenz.

Der Aktionstag beginnt um 14 Uhr und endet um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist im Museumseintritt inbegriffen und kostet für Erwachsene / Ermäßigte / Kinder: 7 / 3,50 / 2,50 Euro.

Als Ansprechpartnerinnen zum Aktionstag stehen Ihnen Dr. Julia Bock unter julia.bock@luebeck.de oder Tel. 0451 1224131 und Lisa Warnke unter lisa.warnke@luebeck.de oder Tel. 0 451 1224273 zur Verfügung. Kulturvermittlerin Annette Klockmann informiert über die KunstImPuls-Führungen, annetteklockmann@gogglemail.com und Tel. 0451 599 89 353. Weitere Informationen über das Projekt KunstImPuls finden Sie unter https://museum-behnhaus-draegerhaus.de/de/KunstImPuls.

Das ganze Programm auf einen Blick:

14–17 Uhr

Informationsstände

mit dem Kompetenzzentrum Demenz Schleswig-Holstein und der Alzheimer Gesellschaft Lübeck bzw. Schleswig-Holstein

Kreativ-Station

mit Franziska Koschmidder

Leseecke

für die ganze Familie

14:30 Uhr

Schnupperführung KunstImPuls

mit Annette Klockmann

15 Uhr

Schauspielerische Intervention

des Theater Partout mit Szenen aus dem Stück „Honig im Kopf“

mit Erik Fiebiger und Johanna Martini

15:30 Uhr

Schnupperführung KunstImPuls

mit Annette Klockmann

16 Uhr

Schauspielerische Intervention

des Theater Partout mit Szenen aus dem Stück „Honig im Kopf“

mit Erik Fiebiger und Johanna Martini

16:30 Uhr

Schnupperführung KunstImPuls

mit Annette Klockmann

17–18:30 Uhr

Begrüßung

durch Herrn Dr. Alexander Bastek (Leiter Museum Behnhaus Drägerhaus)

Lesung

aus Martin Suters „Small World“ mit Schauspieler André Janssen (Theater Lübeck)

Podiumsgespräch

„Das Vergessen vergessen! Kulturelle Teilhabe trotz Demenz“

mit Dr. Alexander Bastek (Moderation, Museum Behnhaus Drägerhaus), Melina Meding (Kompetenzzentrum Demenz Schleswig-Holstein), Heidemarie Juhl-Damberg (Alzheimer Gesellschaft Lübeck und Umgebung, Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein), Inga Lohse (Dagmar Heidenreich Ambulanter Pflegeservice GmbH und Haus Rehhagen), Annette Klockmann (Kulturgeragogin, KunstImPuls)