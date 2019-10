Handball-Bundesliga: Flensburg gewinnen Heimspiel gegen Füchse Berlin Flensburg (dpa) - Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt hat in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach dem Pokal-Aus gegen Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf gewannen die Norddeutschen ihr Bundesliga-Heimspiel gegen die Füchse Berlin mit 27:23 (12:9). Vor den 6204 Zuschauern in der Flensburger Aren

Flensburgs Handballer gewinnen Heimspiel gegen Berlin 27:23 Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt hat in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach dem Pokal-Aus gegen Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf gewannen die Norddeutschen am Sonntag ihr Bundesliga-Heimspiel gegen die Füchse Berlin mit 27:23 (12:9). Vor den 6204 Zuschauern in der Flensburger Arena waren

UHC-Herren nach Niederlage gegen Berlin nur noch Fünfter Die Herren des UHC Hamburg sind in der Feldhockey-Bundesliga auf einen Abstiegsrunden-Platz in der A-Gruppe abgerutscht. Das Team von Trainer Benedikt Schmidt-Busse verlor am Samstag gegen den Berliner HC mit 4:5 (0:3). Der UHC-Coach war unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: "Das war schön

Poseidon-Wasserballer starten mit klarem Sieg in die Saison Die Wasserballer des SV Poseidon Hamburg haben zum Bundesliga-Auftakt ein Ausrufezeichen gesetzt. Die neuformierte Mannschaft von Trainer Zafeirios Chalas besiegte am Samstag den SV Bayer Uerdingen in der Inselparkhalle mit 16:7 (4:2, 3:1, 4:2, 5:2) und übernahm damit erst einmal die Führung in der

Klappbrücke am Este-Sperrwerk defekt: Verkehr rollt wieder Die Klappbrücke am Este-Sperrwerk südlich der Elbe in Hamburg ist nach einer vorübergehenden Sperrung wieder für den Verkehr geöffnet. "Der Verkehr rollt wieder", sagte Kai Gerullis, Sprecher der Hamburg Port Authority (HPA) am Sonntagmittag. Die Brücke in Neuenfelde hatte demnach am Samstagvormitta

Tiefer Fall: Staatsanwältin wegen Rechtsbeugung vor Gericht Ihr tiefer Fall ist eine Herausforderung für die Justiz: Hat eine Kieler Staatsanwältin in Tierschutzverfahren jedes Maß verloren und das Recht gebeugt? Darüber wird jetzt in Kiel verhandelt. Dieser Fall ist ganz besonders: Ab Dienstag steht vor der siebten großen Strafkammer des Kieler Landgerichts

Hamburg: Bowling-Center nach Austritt von Kohlenstoffdioxid evakuiert Das ging gerade nochmal gut: In Hamburg-Barmbek musste ein Bowling-Center geräumt werden, weil Kohlenstoffdioxid ausgetreten war. Zum Glück hatte ein Warngerät rechtzeitig angeschlagen. Weil Kohlenstoffdioxid aus einer Getränkeanlage entwich, hat die Feuerwehr am Samstagabend ein Bowling-Center im H

Hamburg: Rot-Grün will längere S-Bahnzüge für Strecke nach Bergedorf In Hamburg soll der ÖPNV verbessert werden. SPD und Grüne haben jetzt einen Vorschlag gemacht, wie die S-Bahn-Anbindung nach Bergedorf besser werden könnte. SPD und Grüne in Hamburg wollen eine verbesserte S-Bahn-Anbindung von und nach Bergedorf. Fraktionsvertreter forderten die Bürgerschaft in eine

Hamburg: Mit Haftbefehl gesuchter Mann am Hauptbahnhof festgenommen Aufregung am Hamburger Hauptbahnhof: Die Polizei hat dort am Samstagabend einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Polizeibeamte wurden auf den 38-Jährigen aufmerksam, weil er vor dem Bahnhof in Hamburg einem 49-Jährigen ins Gesicht schlug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Ermi