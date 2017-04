Am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung: Mareice Kaiser liest aus „Alles inklusive“ – Auf die Situation von Menschen mit Behinderung in Deutschland aufmerksam machen und sich dafür einsetzen, dass alle Menschen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können: Das ist das Ziel des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.

Seit 23 Jahren veranstalten Verbände der Behindertenhilfe und -selbsthilfe rund um den 5. Mai Podiumsdiskussionen, Demonstrationen und andere Aktionen.

Das Buddenbrookhaus und der Verein Mixed Pickles in Lübeck laden am Freitag, 5. Mai gemeinsam zu einer Lesung mit Mareice Kaiser ein. Vor der Geburt ihrer ersten Tochter, die mit einem seltenen Chromosomenfehler zur Welt kam, arbeitete Mareice Kaiser als Redakteurin in Werbeagenturen. Nach ihrer Elternzeit gründete sie den Familienblog „Kaiserinnenreich“, auf dem sie heute aus ihrem Leben mit zwei Töchtern – mit und ohne Behinderung – erzählt. Als freie Journalistin veröffentlicht sie Artikel zu den Themen Inklusion, Geschlechtergerechtigkeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Im Buddenbrookhaus stellt sie ihr Buch „Alles inklusive. Aus dem Leben mit meiner behinderten Tochter“ vor. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.