„Anderswo“ – Workshop zur interaktiven Erkundung von Kunst – Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung Lübeck sammelt I der Kunsthalle St. Annen finden am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, ab 12 Uhr zwei Workshops statt, die interessierten Besuchern die Gelegenheit bieten, sich interaktiv und intensiv mit Kunst auseinanderzusetzen.

Ziel der Workshops „Anderswo“ ist es, Kunst situativ zu erleben und im Ausstellungskontext interaktiv zu erkunden. Kunstbegeisterte Besucher lernen so in künstlerischen Experimenten und in der dialogischen Vermittlung eine neue Art der Herangehensweise an Kunst kennen.

Konzipiert, durchgeführt und evaluiert werden die Workshops von Studierenden der Hochschule für Kunst im Sozialen in Ottersberg in Zusammenarbeit mit Dozenten. Die Workshops finden am Samstag, 13. Mai, von 12 bis 16 Uhr und am Sonntag, 14. Mai, von 12 bis 16 Uhr statt. Es handelt sich um voneinander unabhängige Einzelveranstaltungen. Der Eintritt beträgt für Erwachsene / Ermäßigte / Kinder: 11 / 7,50 / 6,50 Euro.

Es handelt sich bei der Veranstaltung um eine Kooperation der Overbeck-Gesellschaft mit der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg.