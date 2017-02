Anmeldestart für den Workshop „Entdeckungsreise in die Welt der Chemie und Physik“ – Wie ist es möglich, über Wasser zu laufen? Wie kann man eine Rakete ohne Feuer betreiben? Für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren und ihre erwachsenen Begleiter, die sich für spannende Fragen aus dem Bereich der Physik und Chemie interessieren,

bietet das Lübecker Museum für Natur und Umwelt am Sonntag, dem 5. März, einen Workshop an, bei dem mit Materialien aus dem Supermarkt, der Drogerie oder dem Baumarkt experimentiert wird. Geleitet wird der Workshop von Dr. Wolfgang Czieslik, Diplomchemiker und von 1990 bis 2011 Leiter des Gymnasiums am Mühlenberg in Bad Schwartau. Die Veranstaltung findet von 11 bis 13.30 Uhr statt. Die Teilnahme kostet für Erwachsene / Ermäßigte / Kinder: 6 / 3 / 2 Euro. Der Beitrag zur Veranstaltung berechtigt auch zum Besuch der Ausstellungen des Hauses. Das Museum bittet ab sofort um Anmeldung unter Telefon 0451- 122 2296.

Es handelt sich um eine Veranstaltung des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Lübeck e.V. in Kooperation mit dem Museum für Natur und Umwelt. Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereins haben freien Eintritt zur Veranstaltung.