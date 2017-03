Anmeldestart: Workshop für Kinder Mikroorganismen– klein aber oho!

Sonntag, 2. April, 14 Uhr – Wie entsteht Joghurt? Was genau ist Bioplastik? Tag für Tag aufs Neue begleiten uns unzählige kleine Helfer, Schritt für Schritt, durch den Alltag: Mikroorganismen.

Die Workshop-Reihe „Mikroorganismen – klein aber oho!“ des Museums für Natur und Umwelt in Lübeck bietet naturinteressierten kleinen und großen Forschern spannende Einblicke in die Welt dieser winzigen Alltagshelfer. Zusammen mit der Biologin Dr. Julia Schwach experimentieren und mikroskopieren Kinder von 8 bis 12 Jahren am Sonntag, 2. April, von 14 bis 16 Uhr mit ihren erwachsenen Begleitern und gewinnen so faszinierende Erkenntnisse über die Welt der Mikroorganismen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bittet das Museum ab sofort um telefonische Anmeldung unter 0451 122-2296. Der Teilnahmebeitrag beträgt für Erwachsene/Ermäßigte/Kinder: 6/3/2 Euro.

Der Beitrag zur Veranstaltung berechtigt auch zum Besuch der Ausstellungen des Hauses. Veranstalter des Workshops ist der Naturwissenschaftliche Verein zu Lübeck e.V., ein Kooperationspartner des Museums für Natur und Umwelt. Mitglieder des Vereins können an der Veranstaltung kostenfrei teilnehmen.