„Appen musiziert“ präsentierte eine der bekanntesten und erfolgreichsten Dudelsackbands aus Kanada. Fotos, Video und Text. TBF Holger Kasnitz · Zu dem Konzert der Halton Regional Police Service Pipes & Drums-Band kamen weit über 2000 Besucher und Freunde von „Appen musiziert“ in das Sportstadion am Almtweg nach Appen (Kreis Pinneberg).Der langjährige Initiator von „Appen musiziert“, Rolf Heidenberger, sagte: „Viele Jahre hatten wir hier im Ort diese Musikveranstaltung, zu der die bekanntesten Show-Stars kostenlos für den Guten Zweck auftraten. Durch die Besucher und Firmen kamen viel Geld und Sachspenden zusammen, wodurch kranken Kindern geholfen werden konnte. Jahrelang haben wir diese gerne genommen um zu helfen. Dafür möchte ich mich hiermit bei allen Unterstützern recht herzlich bedanken. Heute möchten wir einmal etwas zurückgeben. Alle Gäste konnten heute an dieser Veranstaltung teilhaben, ohne Eintritt zu bezahlen. Ich hörte, dass eine kanadische Polizei-Dudelsack-Band an der Polizei-Show in Hamburg teilnehmen sollte und habe mich gleich mit dem Leiter der Polizei-Show in Verbindung gesetzt. Durch meine Mitgliedschaft im Polizeiverein Hamburg wurde dieser Auftritt erst möglich“. Der Bandleader Drum Major Constable John Guy meinte: „Als die Hamburger Kollegen fragten, ob wir in Appen, für „Appen musiziert“ ein Konzert geben würden, sagten wir sofort zu“.

Die Band hatte noch ein Tag frei, bevor sie den Rückflug nach Kanada antreten mussten. Man hatte den Musikern von der vorbildlichen Organisation, die in 30 Jahren so eine großartige, ehrenamtliche Hilfe für kranke Kinder geleistet hat, erzählt. Sie waren sofort Feuer & Flamme, um auch Teil von „Appen musiziert“ zu werden. Die Drums & Pipes Band St. Pauli aus Hamburg hörten von dieser bevorstehenden Veranstaltung und meldeten sich auch an. Das erfreute die Appener sehr, weil sie eine zusätzliche Attraktion hatten. www.Stpaulipd.de

Es war eine geniale Musikveranstaltung. Zum Abschluss der Veranstaltung spielten die kanadische und die St. Pauli Drums & Pipes Bands gemeinsam.

Klickt unser Video an und schaut in unseren Bilderbogen.

Wer glaubt, es gäbe „Appen musiziert“ nicht mehr, irrt sich. Auf der Internetseite wirbt die Organisation gerade mit Spendeneinnahmen von über 37.000 Euro.

www.appen-musiziert.de

