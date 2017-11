Audiovisuelle Revue über Joachim Ringelnatz: „Das Herz sitzt über dem Popo“ am Donnerstag, 16. November 2017, um 19.30 Uhr – „Er hat den Stein der Narren entdeckt, welcher dem Stein der Weisen zum Verwechseln ähnlich sieht.“ So beschrieb Alfred Polgar den von ihm bewunderten Dichter Hans Bötticher, der unter dem Pseudonym Joachim Ringelnatz hochberühmt wurde – ein Großmeister des absurden Sprachwitzes, Vertreter der höheren Nonsense-Poesie in Deutschland. Sein bewegter Lebensweg führte Ringelnatz (1883-1934) von seinem Geburtsort Wurzen in Sachsen in viele Orte, unter anderem nach Berlin und München, wo er als Star der Kleinkunstbühnen Furore machte, und während des Ersten Weltkrieges als Mariner auch nach Cuxhaven.

Am Donnerstag, 16. November, präsentieren die Radio-Bremen-Redakteure Michael Augustin und Walter Weber im Lübecker Günter Grass-Haus eine vergnügliche Reise in Ton und Bild durch Leben und Werk von Joachim Ringelnatz – mit Originaltonaufnahmen des Meisters, seiner Ehefrau Leonharda (genannt „Muschelkalk“), sowie Erinnerungen von Zeitgenossen und Mitstreitern im Geiste wie Erich Kästner, Manfred Hausmann, Lenka Reinerova, Peter Rühmkorf und Günter Grass. Dazu gesellen sich Ringelnatz-Interpretationen von Annemarie Hase, Günter Lüders und Otto Sander. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Der Eintritt kostet für Erwachsene / Ermäßigte: 8 / 5 Euro. Karten sind im Museumsshop, unter Tel. 0451 122 4230 oder unter E-Mail an shop@grass-haus.de erhältlich.