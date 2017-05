Aus dem Sonnenschirm wird ein Lampenschirm – Party-Lounge: Am Abend sorgt der dimmbare LED-Ring am Sonnenschirm für eine angenehme Beleuchtung. Foto: djd/May Gerätebau GmbH – Ein dimmbarer LED-Ring zaubert eine stimmungsvolle Atmosphäre am Abend.(djd). Den Sommer genießen die Bundesbürger am liebsten auf der Terrasse oder im Garten. Beim Relaxen im Liegestuhl und Barbecue mit Freunden kommt echtes Urlaubsfeeling auf. Was beim Aufenthalt im Freien nicht fehlen sollte, ist ein großer Sonnenschirm, damit die Gäste beim Feiern und Genießen nicht ins Schwitzen geraten.

Schirm-Beleuchtung zum Nachrüsten

Am Abend können die komfortablen Schattenspender geöffnet bleiben und als stimmungsvolle Lichtquelle für die Nacht umfunktioniert werden. So lässt sich die Party-Zeit im Freien ohne großen Aufwand komfortabel verlängern. Auf Knopfdruck zaubert etwa der Maystro LED Ring mit 16 möglichen Farbkombinationen und einer integrierten Dimmerregelung eine stimmungsvolle Atmosphäre. Der wetterfeste Ring kann ganz einfach an jedem Schirmmast mit einem Durchmesser von 50 bis 101 Millimetern angebracht werden – ohne große Montage. Eine Verkabelung zum Haus ist dabei nicht notwendig. Bedient wird die Schirmbeleuchtung, die auch für die Außenbereiche der Gastronomie und Hotellerie interessant ist, über eine kostenlose App. Praktisch ist, dass der Akku, der für rund sechs Stunden Licht bei Dunkelheit sorgt, tagsüber leicht entnommen und an einer Ladestation aufgeladen werden kann. Ausführliche Informationen zu dieser und weiterer Beleuchtungsmöglichkeiten für Sonnenschirme gibt es unter www.maystro.de.

LED-Leisten direkt im Sonnenschirm

Eine schöne Lichtquelle für die Nacht bieten auch Großschirme, bei denen LED-Leisten dezent untergebracht sind. Die fest eingebauten Leuchten sitzen dabei direkt unter den Speichen des Sonnenschirms und können ebenfalls per App gedimmt oder sogar in verschiedene Farben umgeschaltet werden. Tagsüber sind sie ausgeschaltet, bei geschlossenem Schirm verbleiben sie einfach an ihrem Platz – abends in der Dunkelheit kommen sie dann zum Einsatz. Für noch mehr Behaglichkeit in den Abend- und Nachtstunden können integrierte Heizstrahler sorgen. So stoppen auch kühlere Temperaturen nicht die Feierlaune der Gäste.