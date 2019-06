Architektur + Gartenkunst – Gut Garkau und Landhaus Maasz in Klingberg – Anlass für eine Spurensuche. Die Ausstellung zeigt den Einfluss des „Neuen Bauens“ auf Architekten in unserer Region:



Hugo Häring

Gut Garkau in Klingberg am Großen Pönitzer See ist der einzige im Bauhausstil erhaltene Bauernhof weltweit, eine internationale Inkunabel der Baugeschichte.

Bauidee, Baugeschichte, Bauherr, Architekt Hugo Häring, sein Werdegang und seine Bedeutung auch im Bauhauskonzept von Walter Gropius werden in der Ausstellung gezeigt. Wilhelm Bräck

Der Lübecker Architekt Wilhelm Bräck entwarf modellhaft um 1924 ein Künstlerhaus im Bauhausstil und nannte seinen Entwurf „das Ovale Haus“. Diese Idee hat sein Freund und gleichzeitiger Bauherr Harry Maasz aufgegriffen und in seinem Künstlerturmhaus in Klingberg am Großen Pönitzer See im Jahre 1928 verwirklicht. Klingberg war damals ein kleiner Ort für Künstler und Freigeister, der 1902 von Paul Zimmermann gegründet worden war. Bräcks allerdings bedeutendster Beitrag im Rahmen der Bauhausarchitektur ist das Pavillon der Overbeck-Gesellschaft in Lübeck 1930.

Gartenarchitekten Harry Maasz

Der ehemals Leitende Garteninspektor des Bauamtes der Hansestadt Lübeck war Bauherr des „Ovalen Hauses“ in Klingberg, er gestaltete auch seine eigene Gartenanlage. Von ihm gibt es Gartenpläne, Zeichnungen, Bücher und Objekte aus seinem Wohnhaus in der Ausstellung.

Zum Umfeld des Künstlerdorfs Klingberg gehört auch die Villa Gropius in Timmendorfer Strand, dort verbrachte Bauhausgründer Walter Gropius mit vielen seiner Kollegen aus dem Bauhaus oft seinen Urlaub, es enstanden zahlreiche Skizzen und Zeichnungen.