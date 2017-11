Bad Schwartauer Gesundheitstage 2017: „Gesund und fit durch den Winter!“ – Mit den Bad Schwartauer Gesundheitstagen präsentiert sich am 10. und 11. November 2017 das Jodsole- und Moorheilbad mit zahlreichen Ausstellern, Mitmach-Aktionen und Vorträgen im LUV-Center in Lübeck-Dänischburg. Mit dabei sind: Asklepios Klinik Am Kurpark, Helios Agnes Karll Krankenhaus, Holstein Therme, Kinderwunschzentrum Holstein, Klindwort Apotheke, Klindwort Medical, Klindwort Sanitätshaus, Physioaktiv Sportclub, Salzoase, Tai-Chi & Qi-Gong Gesundheitszentrum Jin, WORKOUT Bad Schwartau sowie HNO Privatpraxis Prof. Dr. Stieve.

„Bad Schwartau ist als Gesundheits- und Wohlfühlstadt überregional bekannt. Viele Menschen sind in diesem Bereich tätig“, erläutert Bürgermeister Dr. Uwe Brinkmann. „Zu unserem ‚Cluster Gesundheit’ gehören eine Reihe hochangesehener Kliniken, Krankenhäuser und Fachärzte. Dazu kommen namhafte Anbieter und Dienstleister rund um Gesundheit, Fitness, Ernährung und Sport.“ Die Gesundheitstage 2017 würden dem Standort und den beteiligten Akteuren weitere Impulse geben.

Stefan Meiser, Geschäftsführer der Asklepios Klinik am Kurpark, begrüßt die gemeinsame Vorstellung: „Bad Schwartau ist als Gesundheitsstadt gut aufgestellt. Für alle Generationen bieten wir eine umfassende Versorgung. Wir freuen uns auf die Gesundheitstage im LUV und sind gern dabei.“

An beiden Tagen werden die Bad Schwartauer Gesundheitsakteure unter dem Motto „Gesund und fit durch den Winter!“ auf fünf Ausstellungsflächen im LUV präsent sein. Zudem findet an den Nachmittagen auf der zentralen Aktionsfläche ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Vorführ- und Mitmach-Aktionen statt: Von Tai-Chi bis zum Faszientraining, von der Ernährungsberatung bis zum Reanimationskurs.

Darüber hinaus gibt es bei den Bad Schwartauer Gesundheitstagen ein vielseitiges Vortragsprogramm. Interessierte sind dazu in den ersten Stock des LUV-Centers, Seminarraum Villeroy & Boch „House Of Living“, eingeladen, um von Experten Aktuelles zu Gesundheits- und Ernährungsthemen zu erfahren.

Mit-Initiator Kay Klindwort, aus der traditionsreichen Apothekerfamilie Klindwort, ist überzeugt: „Die Bad Schwartauer Gesundheitstage 2017 bieten eine große Themenvielfalt an Informationen, Vorführungen und Vorträgen. Wir wollen Sie fit machen für den kommenden Winter!“

Den Veranstaltungsflyer Gesundheitstage gibt es hier