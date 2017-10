Basiskurs Vogelsprache: „Unsichtbar werden“ – Was ist Vogelsprache? Und welche Tiere sind daran beteiligt? Wer dies und noch vieles mehr wissen will kommt am Sonntag, 22. Oktober, von 13 bis 17:30 Uhr zum Höltigbaum und erlebt, wie man auch ohne Tarnung im Gelände „unsichtbar“ werden kann. Referentin Dr. Regina Paul vermittelt verschiedene Möglichkeiten, sich im Gelände unauffällig fort zu bewegen.

Auch die Themen Spiegelneuronen, die eigene Ausstrahlung und die Suche nach dem richtigen Sitzplatz stehen auf dem Programm. Ziel des Kurses ist, häufige Vögel wie Amsel, Zaunkönig und Rotkehlchen auf völlig neue Art wahrzunehmen und auch versteckt lebende Arten zu Gesicht zu bekommen. Bitte mitbringen: Wetterfeste Kleidung im Zwiebelschalensystem, Sitzunterlage für draußen, Wasser/ Saftschorle sowie eine kleine Spende für Tee, Kaffee und Vollkornbrot mit Wildkräuterbutter, die die Referentin mitbringt. Bitte keine Hunde.

Kosten: 18 Euro pro Person

Anmeldung: Anmeldung@Haus-der-Wilden-Weiden.de, Tel. 040 / 18 04 48 60 11

Treffpunkt: Haus der Wilden Weiden, Infozentrum Höltigbaum der Stiftung Natur im Norden, Eichberg 63, in Hamburg-Rahlstedt.

Die Veranstaltung ist Teil des Jahresprogramms des „Haus der Wilden Weiden“. Der bunte Veranstaltungskalender bietet für alle Altersgruppen das ganze Jahr regelmäßig Naturerlebnisse in der halboffenen Weidelandschaft des ehemaligen Standortübungsplatzes. Nähere Informationen unter Tel. 040 – 1804486010 oder www.Haus-der-Wilden-Weiden.de.