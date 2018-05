„Battle of the Bands”: Musiker gesucht! Junge Bands können sich bewerben · Am 9. Juni soll es soweit sein: Der Battle of the Bands, ein Projekt aus der Zukunftswerkstatt Malente 2030, soll in die zweite Runde gehen. 2017 nahmen immerhin schon zwei junge Bands teil – für 2018 sind bis zu 5 Startplätze zu vergeben.Ab 18:00 Uhr sollen die Bands jeweils 20 Minuten Spielzeit im Kurpark Malente bekommen. Zugelassen sind eigene und Coversongs – so sollen auch Gruppen eine Chance bekommen, die noch kein eigenes Repertoire aufbauen konnten.

Die ersten drei Plätze erhalten attraktive Preise: Die Gewinnerband bekommt einen bezahlten Auftritt auf dem Malenter Familienfest am 01. September, die zweiten Sieger erhalten einen Gutschein für Musikerbedarf. Der dritte Preis ist ein professionell gestaltetes Bühnenbanner.

Bewertet wird vom Publikum und einer Fachjury zu gleichen Teilen.

Interessierte Bands können sich bis zum 25. Mai 2018 bewerben. Eine kurze Beschreibung der Gruppe und der Musik sowie eine Hörprobe können unter dem Stichwort „Battle of the Bands“ an info@tourismus-malente.de gesendet werden.

Fragen zum Wettbewerb beantwortet Friederike Lamb von der Malente Tourismus und Service GmbH unter Tel.: 04523. 98 42 73 0.