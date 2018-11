Foto: TBF/Holger Kasnitz, Beatice Egli, Schweizer Sängerin, 13. November 2018, Autogrammstunde in Lübeck, LUV Center, SATURN, Schleswig Holstein, Deutschland. Hunterte Fans kamen am Dienstagabend in das Lübecker LUV Center um mit seinem Star ab 18:30 Uhr, ein Foto und ein Autogramm zu erhaschen.

Yamaha präsentierte: Autogrammstunde mit Beatrice Egli

heute kam Beatrice Egli, von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr ins LUV-Center: Yamaha Music und SATURN präsentieren dort die Sängerin!

Anlässlich Ihres neuen Albums „Wohlfühlgarantie“ und ihrer gleichnamigen Tournee holten Yamaha Music und SATURN die Schweizer Schlagersängerin exklusiv für eine Signierstunde nach Lübeck-Dänischburg. Beatrice Egli hat ihrem Publikum mit jedem einzelnen ihrer vier bisher erschienenen Studioalben einen Schlüssel zu ihrer eigenen Welt in die Hand gegeben. Und auch während ihrer Konzerte lädt die 29-jährige Schweizerin die Hörer regelmäßig zu einem Besuch in ihr aufregendes Phantasiereich ein. Auf ihrer brandneuen Scheibe öffnet die zweifache Swiss Music Award- und ECHO-Preisträgerin die Tore zur ihrem kleinen Universum nun so weit, wie noch nie zuvor. Oftmals sind es gerade die kleinen Fluchten aus dem Alltag, die das Leben erst lebenswert machen. Wenn wir für ein paar kostbare Momente in eine andere Welt eintauchen, die uns von den täglichen Sorgen und Problemen ablenkt und die nüchterne Realität für einen Augenblick vergessen lässt.

Selbstverständlich hält SATURN sämtliche Alben von Beatrice Egli zum Verkauf bereit, die dann auch direkt signiert werden können. Doch damit nicht genug: Auf der Yamaha-Aktionsfläche vor SATURN sind alle Besucher herzlich eingeladen, auch selber einmal in die Tasten bzw. Saiten zu greifen. Unter dem Motto „In 10 Minuten ein Instrument lernen“ kann hier jeder ausgiebig von der Gitarre bis zum Schlagzeug alles testen.