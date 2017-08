Beginn des Meisterkurses von Pavel Gililov – Am Sonntag, 30.7., beginnt die dritte Phase der SHMF-Meisterkurse. Eine Woche lang haben Studenten die Möglichkeit, wertvolle Ratschläge und Anregungen für ihr Instrumentalspiel bei dem russischen Pianisten Pavel Gililov zu sammeln.

Außerdem gibt der Meisterkurs Violine von Donald Weilerstein ebenfalls am Sonntag, 30.7., um 20 Uhr sein Abschlusskonzert im Großen Saal der Musikhochschule Lübeck.

Karten unter 0451 – 1505 393, an der Abendkasse oder an der Konzertkasse Hugendubel (€ 12,- / ermäßigt € 7,-).

Die Meisterkurse werden gefördert durch die Possehl-Stiftung, Lübeck, und die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Hamburg.

Meisterkurs Klavier mit Pavel Gililov

30.7.-3.8.: 10:00-13:00 und 15:00-17.15

4.8.: 10:00-13:00 und 15:00-15:45

Änderungen wie immer vorbehalten.

Das Abschlusskonzert findet im Rahmen des diesjährigen Festkonzertes am 5. August um 17 Uhr statt. Karten können im Büro der Meisterkurse, telefonisch sowie an der Kartenkasse erworben werden.

Die Karten kosten € 25,-.

Gasthörer müssen sich nicht vorher anmelden, Gasthörerausweise werden nicht reserviert. Karten gibt es im Büro der Meisterkurse in der Musikhochschule Lübeck, Öffnungszeiten (20.7.-13.8.2017): tägl. 9:00-13:00 und 14:30-18:30 Uhr.

Tageskarte: € 10,- / erm. € 6,-

ab dem 3. Tag € 8,- / erm. € 5,-

Termine und Infos unter Tel. 0451-389 57 22, meisterkurse@shmf.de oder unter www.shmf.de/mk

Meisterkurs-Termine

20.7.-26.7. Wolfgang Emanuel Schmidt Violoncello

25.7.-30.7. Donald Weilerstein Violine

30.7.-5.8. Pavel Gililov Klavier

1.8.-5.8. Christian Lindberg Posaune

1.8.-5.8. Abel Pereira Horn

7.8.-11.8. Margreet Honig Gesang

7.8.-13.8. Ana Chumachenco Violine

8.8.-13.8. Gerd Uecker Interpretationskurs für Opernsänger