BEN ZUCKER KOMMT AM 4. JULI NACH LÜBECK ZUR KULTURWERFT!

Er ist „Die Stimme Deutschlands“ – Ben Zucker! Ab November 2019 geht er

auf große Arena Tour quer durch Deutschland. Wer aber nicht so lange

warten will, hat nun schon früher die Chance, ihn bei einigen ausgewählten

Sommer Shows zu sehen. Am 4. Juli 2019 kommt er unter anderem zu uns

in den Norden und spielt auf der einmaligen Open Air-Fläche der Kulturwerft

Gollan, direkt an der Trave.Flensburg, 09. Februar 2019 – Im letzten Jahr erst spielte Ben Zucker seine

allerersten Tourneen. Seine Herbsttermine 2019 verkaufen sich im Flug.

Umso besser, dass er sich noch vor alledem unter freiem Himmel in Lübeck

ankündigt.

Thilo Gollan, Geschäftsführer der Kulturwerft Gollan und Mitveranstalter,

freut sich sehr, dass Ben Zucker die neu erschaffene Open Air-Fläche in

Lübeck beehrt, welche die Rocklegenden von Foreigner bereits einen Tag

zuvor, am 3.7.19, einweihen. „Wir wollten den Lübeckern und in der Region

etwas Neues schaffen und initiierten mit hohem Aufwand die Open-Air-

Fläche direkt an der Kaimauer, die in Zukunft für großartige

Konzerterlebnisse stehen soll. Mit Zucker und Foreigner haben wir innerhalb

kürzester Zeit ein fantastisches Kontrastprogramm, um die Menschen zu

begeistern.“



Der Ausnahmekünstler Ben Zucker überzeugte vom ersten Moment an das

2018 supportete er Deutschlands erfolgreichste Künstlerin Helene Fischer

auf ihrer gigantischen Stadion-Tournee. Das Debüt-Video von Ben Zuckers

Song „Na und?!“ wurde bis heute über 8 Mio. Mal geklickt und für sein

gleichnamiges Album wurde er erst kürzlich mit Gold ausgezeichnet. „Na

und?!“ erschien im Juni 2017 und hält sich seither in den Top 100 der

offiziellen Album-Charts, wo es bis auf den vierten Platz kletterte. Schon zu

Beginn des Jahres wird der Sänger mit Auszeichnungen beehrt. In der TV

Sendung „Die Schlagerchampions 2019“ bekam er den „Platin Eins der

Besten“ – Award überreicht und kurz darauf gab es Doppel-Platin für sein

Debütalbum „Na Und?!“

Es beginnt ein spannendes Jahr für den 34-jährigen Berliner, der auf dem

Weg nach ganz oben ist. Und da der Weg nach oben nun mal auch nicht am

Hohen Norden vorbeiführt, freuen wir uns, Ben Zucker gemeinsam mit den

Lübecker Nachrichten als starkem Präsentationspartner auch in Lübeck

begrüßen zu dürfen.

03.07.2019 Foreigner | Lübeck, Kulturwerft Gollan

04.07.2019 Ben Zucker | Lübeck, Kulturwerft Gollan

Karten für Ben Zucker und Foreigner gibt es ab sofort an allen bekannten

Vorverkaufsstellen, auf www.eventim.de und auf www.shtickets.de sowie

unter der Hotline 04827 – 999 666 66.