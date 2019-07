“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – TRUCK STOP bei den Heiligenhafener Hafenfesttagen. Die deutsche Country-Band aus Seevetal-Maschen stand auf der Bühne und zirka Zweitausend Fans davor. Dicht gedrängt sangen und schunkelte die Menge auf der Fläche vor der Bühne, direkt am Hafenbecken. Die Zaungäste waren auf den Booten an der Kaianlage festgemacht und vertäut. Die Cowboys von der Waterkant spielten 2 Stunden Nonstop und es gab auch noch Zugaben.Der verstorbenen Bandmitglieder wurde auch gedacht – Erich Doll, Cisco Berndt und Lucius Reichling. Von Cisco und Lucius wurden Songs mit deren Original Stimmen eingespielt. Die Band spielte die Musik und setzte ihre eigenen Stimmen drauf.

Es wurde gesungen und gefeiert. “Der wilde wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an“. Der wilde Westen ging am Dienstag bis nach Heiligenhafen.

Sänger Andreas Cisek und seine Cowboys Uwe Lost, Wolfgang Ibing, Knut Bewersdorff, Chris Kaufmann und Tim Reese spielten alle bekannten TRUCK STOP Hits und stellten auch Songs von ihrem neuen Album “Ein Stückchen Ewigkeit“ vor.

Nur einer fehlte, “Erwin der dicke Schneemann“ wurde sonst zu jeder Jahreszeit vorgetragen.

Was ist mit “Erwin“ ???

Ein schöner Abend ging an der Waterkant auch ohne “Erwin“ vorüber und einige Fans konnten sich noch über Autogrammkarten freuen.

TRUCK STOP sind am Sonntag 15. September 2019 auf GUT BASTHORST und am 16. September 2019 in Heiligenhafen im Hotel Meereszeiten.

