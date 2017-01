Best Of Cover Festival Vol. 13 – 21.01.2017 „Werkhof“ Lübeck

Am 21.01.2017 findet im Werkhof Lübeck das Best Of Cover Festival Vol. 13 mit Pom Tetty & The Breakhearters (Tom Petty), John Diva & The Rockets Of Love (80er & 90er Stadion Rock) und Black/Rosie (Frauen AC/DC) statt, Einlass: 19.00 Uhr / Beginn: 20.00 Uhr.

Tom Petty, AC/DC, Bon Jovi, Aerosmith, Alice Cooper, Van Halen, Guns N Roses, Scorpions und noch viele klangvolle Namen mehr in einem Konzert erleben? Beim Best Of Cover Festival im Lübecker Werkhof geht das! Am 21. Januar ab 20 Uhr stehen dort drei der besten Bands des Genres auf der Bühne, liefern rund 5 Stunden feinste Rock-musik ab und das alles zu einem absolut fairen Preis. 2017 geht das „Best Of Cover“ (BOC) – Festival bereits in die 13. Runde und wird sogar international! Wieder ist es gelungen ein hochklassiges Programm zusammenzustellen, mit drei absoluten Top-Bands, von denen eine sogar extra aus den USA anreist. Auf vielfachen Wunsch der BOC-Stammgäste bei der Neuauflage wieder dabei: die Frauen AC/DC-Tributband Black/Rosie. Wer glaubt, harte Rockmusik sei immer noch eine Männerdomäne, der irrt gewaltig, denn bei dem Fön den die 5 Damen auf der Bühne produzieren, kriegen selbst die härtesten Jungs weiche Knie! Erstmals in Lübeck überhaupt gastieren Pom Tetty & The Breakhearters, welche natürlich den US-Star Tom Petty covern, aber ebenfalls auf Wunsch vieler BOC-Fans eingeladen wurden. Da der große Meister mit seinen Heartbreakers in Europa höchst selten live zu erleben ist, sollte man sich diese Jungs unbedingt anschauen, die vom Original kaum zu unterscheiden sind – optisch, stimmlich und musikalisch. Ebenfalls zum ersten Mal in Lübeck: die Abräumer des letztjährigen Wacken Open-Airs John Diva & The Rockets Of Love aus den USA. Im Sommer überzeugten die Sunnyboys unter anderem auch noch die zahlreichen Besucher beim Flens Open-Air mit Spektakel, Stars & Stripes, langen Mähnen, sexy Cheerleader und den größten und besten Rock-Hits aller Zeiten. Im Januar kommen die sympathischen Süd-Kalifornier erneut über den großen Teich und zurück in den Norden. Frisch geföhnt, gestylt in typischer Rockstarmanier und geschminkt werden sie im Werkhof die Besucher ganz sicher zum kreischen, tanzen und mitsingen bringen. Authentischer und glamouröser haben die 80er & 90er lange nicht mehr gerockt – Stadionrock at it’s best! Musikalisch bietet das Programm beim BOC Festival also alles, was das Herz begehrt. Damit dürfte es wieder ein sehr kurzweiliger und äußerst abwechslungsreicher Abend werden, für alle Freunde handgemachter Rockmusik.

Pom Tetty & The Breakhearters – A Homage to Tom Petty & The Heartbreakers.

Eine Band mit musikalisch und optisch sehr hohem Unterhaltungswert. In einer bislang nicht erreichten Art werden die Songs von Tom Petty mit verschärftem Unterhaltungs- und Spaß-Faktor Live dargeboten. Pom Tetty bietet großes Entertainment und beste Live-Musik. Diese Band macht einfach Spaß, was wohl auch die wachsende Fangemeinde bestätigt. Die Band spielt hauptsächlich die bekannten und weniger bekannten Tom Petty Songs aus seiner rockigen bis bluesigen Zeit mit den Heartbreakers. In jedem Fall ein großer Augen- und Ohrenschmaus für jeden Tom Petty Fan.

Was für eine Show! Im Sommer 2013 ist John Diva mit seinen Rockets Of Love erstmals auf deutschem Boden gelandet. Ob bei Festivals, Stadtfesten, Club-Shows oder Parties – das Publikum ist stets begeistert von der kraftvollen und gutgelaunten Rockparty, die der Sunnyboy aus San Diego abzieht. Selbst beim riesigen Star-Aufgebot in Wacken wussten sie zu überzeugen. John Diva – ein geborener Entertainer – ist als überragendes Showtalent lange im Hintergrund tätig gewesen und hat dabei als Coach und Songwriter für die ganz Großen gearbeitet – darunter Bon Jovi, Aerosmith, Kiss, Van Halen und Guns N Roses. Nun hat er den Schritt gewagt und ist aus dem Schatten seiner Alter Egos herausgetreten, um seine „Mission Rock’n’Roll“ – so wie er sie gelernt und gelehrt hat – in Vollendung auf die Bühne zu bringen. Egal wo das charismatische Quintett auftaucht, schon vor dem ersten Ton sorgt alleine die Optik für jede Menge Aufruhr. Eins ist klar: Seit der Ära der großen Rockbands der 80er hat es keine energetischere und ambitioniertere Formation gegeben als John Diva & The Rockets Of Love.

Es gibt viele AC/DC-Tributbands, aber keine ist so wie Black/Rosie! Die Ladies von Black/Rosie verstehen ihren Job und bieten eine Rock’n’Roll Show der Extraklasse! Mit musikalischer Exzellenz und schweißtreibender Energie ziehen Sie über die Bühnen und hinterlassen nichts als versengte Erde! Druckvoll präsentieren sie ausschließlich die Musik ihrer australischen Vorbilder – AC/DC – einer der wohl größten, härtesten und erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten! Mit über 300 Konzerten seit 2006 touren die fünf jungen Damen durch Europa und stehen mit Größen wie T-Rex, Doro Pesch, Tito & Tarantula, Subway to Sally, Rattles und vielen mehr auf der Bühne. Selbst die Young-Brüder sowie AC/DC Bassist Cliff Williams haben die fünf Musikerinnen persönlich „geadelt“.

Eine Auswahl an Fotos, ein Collage aller Bands, sowie eine ausführliche Information über alle teilnehmenden Künstler finden Sie im Anhang. Für weitere Informationen, Fotos und Ton-Material stehen wir gerne zur Verfügung.

Karten gibt es für nur 20,- EUR zzgl. Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über Lübeck Ticket, CTS-Eventim und Ticketmaster. Ferner auch über die Hotline 0451 / 58 24 91 43 und im Internet über www.german-concerts.de. Speziell in Lübeck sind die Karten über das Pressezentrum, die Konzertkasse im Hause Hugendubel, bei Tipps & Tickets in der „MuK“, im Citti Park, bei allen Geschäftsstellen der „Lübecker Nachrichten“ und direkt im Werkhof bei „Naturbaustoffe“ erhältlich. Restkarten gibt es – sofern noch vorhanden – an der Abendkasse für 25,- €.