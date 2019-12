Best Of Cover Festival Vol. 16 – Meddle – A tribute to Pink Floyd (Pink Floyd) Pom Tetty & The Breakhearters (Tom Petty) Meiselgeier (Classic Rock der 70er/80er) am 11.01.2020 (Sa) im Werkhof – Lübeck, Einlass: 18.30 Uhr – Beginn: 19.30 Uhr, Pink Floyd, Tom Petty, Carlos Santana, Eric Clapton, die Rolling Stones, Deep Purple, Jimi Hendrix, AC/DC, Golden Earring und noch viele klangvolle Namen mehr in einem Konzert erleben? Beim Best Of Cover Festival im Lübecker Werkhof geht das! Am Samstag, 11. Januar 2020, ab 19:30 Uhr stehen dort drei der besten Bands des Genres auf der Bühne, 20 Musiker insgesamt liefern rund 5 Stunden feinste Rockmusik ab und das alles zu einem absolut fairen Preis. 2020 geht das „Best Of Cover“ (BOC) – Festival bereits in die 16. Runde und wieder ist es gelungen, ein hochklassiges Programm zusammenzustellen, mit drei absoluten Top-Bands.

Erstmals sind keine heimischen Musiker oder Gruppen aus Schleswig-Holstein involviert und neu

ist auch, dass es für dieses Event einen Frühbucherpreis gibt! Bis zum 31. Oktober kosten die

Karten lediglich 21,00 € zzgl. der üblichen Gebühren. Ab dem 01.11.2019 sind die Karten für

25,00 € zzgl. der Gebühren zu haben. „Wir wollten den Besuchern beim Lübecker BOC Festival

dieses Mal nicht wieder Bands vorsetzen, die sie schon in und auswendig kennen. Für 2020

kommen alle 20 Musiker aus anderen Bundesländern.

Alle drei Bands treten aber bundesweit auf, sind also überregional bestens bekannt und bieten den Lübeckern so mal einen ganz neuen musikalischen Einblick in die Rock-Historie“, so Dirk Stolzenberg, vom Veranstalter Fabulous Germany Concerts. Die kürzeste Anreise haben noch die 7 Musiker von Meiselgeier aus dem Wendland, welche erstmals in Lübeck gastieren. Mittlerweile seit fast 50 Jahren unterwegs und selbst so etwas wie eine niedersächsische Musik-Legende, füllen sie inzwischen auch schon die mittelgroßen Hamburger Clubs mühelos. Eine deutlich weitere Anreise haben da Meddle – Atribute to Pink Floyd vom Niederrhein und Pom Tetty & The Breakhearters aus Frankfurt am

Main. Letztere waren schon 2017 beim BOC dabei und begeisterten restlos. Daher war es nur eine Frage der Zeit, wann Europas bester Tom Petty Tribut endlich wieder nach Lübeck kommt.

Unglücklicherweise starb knapp 9 Monate nach diesem Auftritt des Doubles im Werkhof das Vorbild Tom Petty am 02.10.2017 an einem Herzinfarkt. Seitdem gingen die Anfragen für den Frankfurter Pom Tetty aus ganz Europa steil nach oben und so dauerte es drei Jahre ehe man dieses Quartett wieder zum BOC holen konnte. Am 11. Januar werden sie ein Best Of aus den Solo-Hits von Tom Petty und den Hits von Tom Petty & The Heartbreakers, aber auch den größten Hits der Traveling Wilburys bieten. MEDDLE – A tribute to Pink Floyd sind fünf Vollblut-Musiker vom linken Niederrhein mit einer gemeinsamen Passion: die Musik der britischen

Supergruppe PINK FLOYD. Unterstützt wird die fünfköpfige Stammformation von MEDDLE bei

ihrem Debüt in Lübeck vom Krefelder Saxophonisten Oliver Hirschegger und drei Background-

Sängerinnen. Somit stehen an diesem Abend 9 Musiker gemeinsam auf der Werkhof-Bühne, so

viele wie noch nie bei einem BOC-Auftritt in den 15 Jahren zuvor! Beim Best of Cover Festival in

Lübeck werden die erfolgreichsten Alben von Pink Floyd im Mittelpunkt stehen: Wish You Were

Here, Dark Side Of The Moon und natürlich The Wall.

Meiselgeier spielt nicht einfach die Musik der 70er Jahre – Meiselgeier ist der Sound der 70er

Jahre. Ob Carlos Santana, Eric Clapton, die Rolling Stones, Deep Purple, Jimi Hendrix, AC/DC

oder Golden Earring. Viele der großen Hits dieser Zeit vereinen sich im Programm der Band

Meiselgeier. Hier wird Musik gelebt, was das Publikum vom ersten Stück an zu spüren bekommt.

Den Besuchern wird ein rhythmisches Feuerwerk der Extraklasse geboten! Damit dürfte es wieder

für alle Freunde handgemachter Rockmusik aus Lübeck und Umgebung ein sehr kurzweiliger und

äußerst abwechslungsreicher Abend beim BOC Festival werden,

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über Lübeck Ticket, CTS-Eventim und Ticketmaster. Ferner auch über die Hotline 0451 / 58 24 91 43 und im Internet über www.german-concerts.de.

Speziell in Lübeck sind die Karten über die Konzertkasse im Hause Hugendubel, bei Tipps & Tickets in der „MuK“, an der Konzertkasse im Citti Park und bei allen Geschäftsstellen der „Lübecker Nachrichten“, dort u.a. in der LN-Ticketwelt in der Dr. Julius Leber Straße 9 – 11, erhältlich. Restkarten gibt es – sofern noch vorhanden – an der Abendkasse für 30,- €.

