Bildervortrag zum Eutiner Küchengarten Donnerstag, 3. November 2016, 19 Uhr – Um den Eutiner Küchengarten geht es in einem Bildervortrag der Kunsthistorikerin Annette Splieth am Donnerstag, 3. November, um 19 Uhr im Museum für Natur und Umwelt in Lübeck.

Als Expertin für die Erforschung historischer Eiskeller in Schleswig-Holstein schenkt sie auch dem Eutiner Eiskeller ihre Aufmerksamkeit: mit beeindruckenden Schilderungen von der Kunst des Kühlens bis zur Nutzung von Wärmetechnik im Treibhaus.

Veranstalter des Abends ist der Grüne Kreis Lübeck e.V., Kooperationspartner ist das Museum für Natur und Umwelt.

Der Eintritt zu dem Bildervortrag ist kostenfrei.