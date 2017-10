Fotos: TBF/Holger Kröger · Brandmeldeanlage der Firma Remondis in der Steinbrückerstraße · Um 21.42 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Firma Remondis in der Steinbrückerstraße den nächsten Alarm aus. In einem Müllcontainer mit Sonderabfällen war ein Brand ausgebrochen. >>>siehe Bilder-Galerie>>>Die Feuerwache 1 und 2, die Freiwillige Feuerwehr Steinrade und der Löschzug Gefahrgut rückten aus.

Mit Schaum und Wasser ging man gegen den Brand an, gegen 24 Uhr war das Feuer aus.

am 2. Oktober 2017, 15:29 Uhr