Business-Knigge für Jugendliche: Damit der Start ins Berufsleben gelingt – Im Berufsleben werden korrekte Umgangsformen und ein angemessenes Auftreten erwartet. Fast immer ist es der erste Eindruck, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Wie kann man diese Momente beeinflussen und worauf muss man achten? Iris Hoffmeyer, Personal Coach, gibt Jugendlichen am 22. Juni 2017 ab 16.00 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Lübeck Tipps, wie sie die entscheidenden Sekunden des Lebens besser meistern können.

In rund zwei Stunden behandelt sie die wichtigsten Benimmregeln, Kommunikation am Telefon oder wichtige Tischsitten – aber auch Neuheiten zur Smartphone-Nutzung. „Viele sind unsicher, wenn es um ein richtiges Verhalten im Berufsleben geht. Hier lauern etliche Fettnäpfchen“, weiß Hoffmeyer. „Ich möchte die Teilnehmer soweit bringen, dass sie sich souverän im Berufsalltag bewegen und sich so ihren Erfolg sichern können.“

Die Veranstaltung findet im BiZ der Agentur für Arbeit Lübeck, Hans-Böckler-Straße 1, 23560 Lübeck statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung im BiZ unter der Telefonnummer 0451 588-397 und -249 oder per E-Mail unter luebeck.biz@arbeitsagentur.de gebeten.

Diese und weitere Veranstaltungen gibt es in der Veranstaltungsdatenbank unter www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen.