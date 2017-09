CHEFIN-Workshop bei der IHK in Norderstedt · Frauen gründen anders – daher bietet die IHK zu Lübeck am Mittwoch, 20. September 2017, in Norderstedt einen Workshop für selbstständige Frauen oder Gründerinnen an. Im Zuge ihrer Initiative „Mein Unternehmen Zukunft“ will die IHK stärker als bisher Zielgruppen definieren und diese mit optimaler, passgenauer Beratung unterstützen.Unter dem Motto „CHEFIN – Frauen gründen anders“ lernen die Teilnehmerinnen die Inhalte von Gründungskonzepten kennen und erhalten von einer IHK-Gründungsberaterin sowie der Förderlotsin Ulrike Kiehne von der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) einen Überblick über die Fördermöglichkeiten. Außerdem bietet sich ihnen eine gute Gelegenheit zum Vernetzen untereinander. Das Angebot richtet sich an Frauen aus Schleswig-Holstein, die eine haupt- oder nebenberufliche Existenzgründung erwägen oder ihr Unternehmen ausbauen möchten.

Der Workshop beginnt um 10 Uhr in den Räumen der IHK-Geschäftsstelle Norderstedt, Südportal 1, 22844 Norderstedt, und dauert etwa drei Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bei Sonja Brockmann, Telefon (0451) 6006-314 oder E-Mail: brockmann@ihk-luebeck.de, ist erforderlich.