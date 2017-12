Video und Fotos: TBF/Wolf Kamlott · Am Donnerstag, 14. Dezember 2017, fand in der Kulturwerft Gollan die Veranstaltung „Christmas around the world · Internationale Chorakademie Lübeck & Vocal Six“ statt. Ganz im Zeichen des eigenen Mottos – „Vier Kontinente, ein Klang“ – präsentiert die Internationale Chorakademie Lübeck in der Weihnachtszeit ein Konzerterlebnis der ganz besonderen Art: (siehe Bildergalerie 2. Seite >>>>>) Die international gecasteten Sängerinnen und Sänger aus rund 15 verschiedenen Nationen stellen sich und ihre Heimat in landestypischen Weihnachtsliedern vor. Im Dialog mit der A-Cappella-Gruppe „Vocal Six“, die ihren ganz eigenen Crossover-Stil mit in das Programm einbringen, entsteht ein gleichermaßen stimmungsvolles wie schwungvolles Konzertprogramm, das von den schwedischen Jungs der Vokalgruppe amüsant-charmant moderiert wird.

Vokalimprovisation darf dabei genauso erwartet werden wie ein spontaner Gestaltungswille im laufenden Programm. So stimmt die Internationale Chorakademie Lübeck ihr Publikum auch in diesem Jahr wieder höchst unterhaltsam und voller jugendlicher Frische auf Weihnachten ein und überrascht dabei mit vielen neuen Liedern und Klängen, die die Zuhörer auf eine musikalische Weltreise schicken.

Veranstalter: Kulturwerft Gollan