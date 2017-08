“Zum Bilderbogen”

Text u. Fotos: TBF/ Holger Kasnitz · CIRCUS RONCALLI – ich war in der Show „40 JAHRE JUBILÄUMSTOURNEE“ – Lübeck, am Holstentor. Es war eine fantastisch tolle Show-Veranstaltung. Bernhard Paul und seine Kinder haben ein atemberaubendes Programm der Superlative zusammengestellt. Die Gaukler, Artisten, Künstler, Clowns und das gesamte Personal waren Spitze. Elefanten, Tiger und Bären gibt es hier nicht.Karl Trunk präsentierte eine faszinierende Pferdedressur. Vivi Paul, erstgeborene Tochter zeigte eine Solodarbietung am Luftring. Lili Paul, das Nesthäkchen der drei Kinder des Zirkus-Direktor Bernhard Paul, zeigte ihre Kontorsionsakrobatik (Ein Kontorsionist, oft Schlangenmensch genannt). Lili Paul und Jemile Martinez präsentierten Rollschuhakrobatik. Paolo Carillon, Ty Toyo, Bingo Circustheater, Clown Eddy und Gensi, Chrisirrin, Duo Pykhov, Trio Belissimo, Trio Csàszàr, sowie das Roncalli Royal Orchestra unter der Leitung von Georg Pommer, Begeisterten das Publikum. Besonders aufgefallen war mir Robert Wicke, der zwischendurch immer in die Manage kam und die Zirkusgäste zum mitmachen und mitsingen ermunterte, was sie auch machten.

Robert Wicke nimmt die Besucher mit auf eine interaktive Reise durch die Welt der Akustik. Auf Stühlen und Kästen lässt er Rhythmen entstehen und Alltagsgegenstände ein unerwartetes Eigenleben entwickeln. Die Töne und Sounds, die er seinem Körper und ihn umgebenden Objekten live entlockt, entwickeln sich zu einem mitreissenden Groove und entführen die Zuschauer in eine andere Dimension des Hörens. Der preisgekrönte Comedian begann Bühnenlaufbahn bereits mit 15 Jahren als Jongleur und hat seitdem in unzähligen Shows begeistern.

Nach einigen Zugaben und Präsentation aller Künstler in der Manage, verließen die noch singenden und klatschen Besucher gegen 22:45 Uhr das prunkvolle Zirkuszelt. Da kann man noch von lange erzählen und weitersagen.

Der CIRCUS RONCALLI ist noch bis zum 20. August 2017 in Lübeck.

Vorstellungszeiten:

Mittwoch bis Freitag 15:30 u. 20Uhr

Samstag 15 u. 20 Uhr

Sonntag 14 u. 18 Uhr

Montag u. Dienstag spielfrei

Karten unter www.roncalli.de

Tel.: 0451 88079900

Tel.: 0221 96494260