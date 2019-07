Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Circus Roncalli – Lübeck Volksfestplatz – Fotos und Text: Holger Kasnitz · Das Gastspiel in Hamburg ist beendet. Sofort wurde der gesamte Fuhrpark nach Lübeck Überführt. Jetzt stehen die gesamten Fahrzeuge, Anhänger und Campingwagen gesammelt auf dem Lübecker Volksfestplatz.Die meisten Künstler und das Personal sind in den verdienten Urlaub gefahren. Einige von ihnen sind in Lübeck geblieben und wollen sich die schönste Stadt und Königin der Hanse anschauen und in Travemünde in der Ostsee ein erfrischendes Bad nehmen.

RONCALLI ON TOUR – TOURNEE 2019

Vom 1. bis 25. August gastiert der Circus Roncalli in Lübeck Am Holstentor.

TICKETS BESTELLEN

HOTLINE TEL: 0451 – 88079900

Schauen sie auch im Internet. www.roncalli.de