CIRCUS THEATER RONCALLI – PREMIERE, 1. August 2019 · Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Das neue Programm. Tournee 2019: „Storyteller: Gestern-Heute-Morgen“. Gestern, Donnertagabend, um 20:00 Uhr, betrat Circus-Theater-Direktor Bernhard Paul die Manege des Circus Theater Roncalli und hielt die Eröffnungsrede zur Premiere. Er begrüßte das Publikum und den Lübecker Bürgermeister Jan Lindenau, der in Loge 10 Platz genommen hatte. Unter den 1499 Besuchern und Gästen befand sich auch Hans Meiser mit seiner Ehefrau Angelika. Der Journalist Meiser ist als Radio- und Fernsehmoderator bekannt. Die Veranstaltung begann mit Hologramm und Pferdepuppet. Man sah auch einen Goldfisch und einen Elefanten. Darauf folgte das Opening mit Dudelsack.

Die Trapez-Künstlerin Adèle Fame faszinierte an den Strapaten in schwindelerregender Höhe.

Gensi der Weißclown, sieht seine Aufgabe nicht darin, „Leute zum Lache, sondern Poesie in die Manege zu bringen.“

Kai Eikermann – Comedy. Er ist Clown, Physical Comedian und Breakdancer. Der mit „ohne“ Haare auf dem Kopf und blauer Hose bekleidet.

Clown Eddy Neumann mit der Besenfrisur machte viel Blödsinn mit dem Clown Anatoli Akermann.

Quincy Azzario ist die „Sharon Stone der Handstandkünste“. Chistirrin ist Clown, Akrobat, Musiker, Tänzer und pusht das Publikum auf und sorgte für ordentlich Stimmung im Zelt. Zwischendurch erschien immer Mal das Roncalli Ballett und lockerte die Veranstaltung schwungvoll auf. Die Damen stammen aus Russland und der Ukraine.

Die Cedenos Brothers zeigten pure südamerikanische Lebensfreude auf dem Trapez. Robert Wicke – Beatbox , nahm die Besucher mit auf eine interaktive Reise durch seine akustische Welt. Nach einer kurzen Pause sahen wir The Flying Jalapenos & Christirrin am Mini-Flugtrapez.

Christirrin sorgte dabei für viel Spaß.

Celine, Loren und Jolie Bello, sind drei starke Schwestern. Sie wurden mit viel Kraft und Dynamik zu lebenden Statuen. Die Bello-Sisters haben viel Blut in Ihren Adern. Ihnen folgte Clown Paolo Carillon, gelernter Auto- und Motorraddesigner aus Turin.

Von dem Ballett in die Manege geführt, wurden Queens of Baroque – Aerial Chandelier, Vivian Paul und Natalia Ross. In luftiger Höhe wirbelten die beiden Grazien in barocken Kostümen an einem Kronleuchter unter der Zeltkuppel, dass einem der Atem wegblieb.

Ulik Robototic – RoboPole. Der Robotic Artist Ulik Kahlert hat eine Freundin die 3 Tonnen wiegt, Pauline heißt und aus 1000 Bauteilen besteht und hat einen Wert von 200.000 Euro. Das müssen Sie sich selbst anschauen.

Zhenyu Li – Handstand-Equilibristik. Darbietung auf zwei schwankenden Stäbchentürmen.

Jemile Martinez, mit viel Charme und Eleganz begleitete er das Publikum als Zeremonienmeister durch das Programm. Besonderen Applaus bekam Georg Pommer und das RONCALLI ROYAL ORCHESTRA.

Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau bat ich, sich für ein Foto neben ein Abbild dreier Clowns zu stellen. Lindenau sagte: „Jetzt sieht man hier Vier Clowns“ und lacht.

Am Ende der Veranstaltung wird getanzt, da holen sich die Künstler/innen Gäste aus dem Publikum und tanzen Walzer mit Ihnen.in der Manege. Hans Meiser schnappte sein Jackett sprang in seiner Loge vom Stuhl hoch, lief in Richtung Vorzelt und rief: „Nöö, ich tanze nicht, nöö, ich tanze nicht.“

