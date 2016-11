Columbia HIKE & RUN 2017: Die Ostsee erleben beim Wandern, Walken oder Laufen – Ob in Laufschuhen oder mit Wanderstöcken, ambitioniert oder gemütlich, alleine oder in der Gruppe – bei Columbia HIKE & RUN 2017 rund um die Hohwachter Bucht ist für jeden etwas dabei. An der Küste und im Landesinneren warten 12 und 24 Stunden Wanderungen sowie Trailrunning-Wettkämpfe auf Kurz- & Mitteldistanz!

Nach der erfolgreichen Columbia 24 H Wanderlust Serie der vergangenen zwei Jahre wird die Veranstaltung 2017 zu einem neuen Eventformat erweitert: Columbia HIKE & RUN. Das Sport-Ereignis des Jahres findet am 27. und 28. Mai 2017 in der Hohwachter Bucht statt. Zentraler Veranstaltungsort mit Meerblick ist das Hotel Hohe Wacht.

Die Devise heißt: ein Event, zahlreiche Möglichkeiten. Neben der bekannten 24 H Wanderung wird es auch eine 12 H Wanderung sowie einen spannenden Trailrunning-Wettbewerb über eine Kurz- und Mittelstrecke geben. Präsentiert wird das Sport-Event von der Outdoor-Marke Columbia und wie schon in der vergangenen Saison ist Intersport Knudsen aus Kiel als starker Partner mit an Bord.

HIKE: Natur-Genuss bei Tag und Nacht

Wanderfreunde erleben bei Columbia HIKE & RUN auch 2017 wieder unvergessliche Momente in der malerischen Landschaft rund um die Hohwachter Bucht. Die 24 Stunden Edition – ca. 80 km lang und aufgeteilt in drei Schleifen – ist eine spannende Herausforderung, die eigenen Grenzen auszutesten und ein Abenteuer bei Tag und Nacht zu wagen. Wer sich lieber erst an das Langzeitwandern herantasten möchte, kommt bei der 12 Stunden Wanderung (ca. 40 km) auf seine Kosten.

RUN: Trailrunning-Erlebnis über Stock und Stein

Über das Wandern hinaus wird Laufbegeisterten eine Trailchallenge der Extraklasse geboten. Auf abwechslungsreichen Pfaden von der Küste ins Hinterland stehen den Läufern zwei Optionen zur Wahl: Die Mittelstrecke (ca. 30 km), eine ultimative Challenge für ambitionierte und erfahrene Sportler und die Kurz-Distanz von ca. 20 km für Genussläufer und Einsteiger, die erste Erfahrungen im Trailrunning sammeln wollen.

Die Ostsee erleben

Dreh und Angelpunkt von Columbia HIKE & RUN ist das Hotel Hohe Wacht. Dort haben Teilnehmer die Möglichkeit, sich auszuruhen, Testprodukte auszuleihen, sich kulinarisch zu verpflegen oder eine Massage für die müden Beine zu bekommen. Erfrischungsstationen und regionale Highlights auf der Strecke sorgen zudem für einen Motivations- und Kräfteschub unterwegs. Nicht entgehen lassen sollte man sich zum Beispiel den Leuchtturm Neuland bei Behrensdorf, der eigens für die Wanderer geöffnet wird.

Die Anmeldung für den Columbia HIKE & RUN 2017 startet am 1. Dezember 2016 unter www.columbia-hike-and-run.de.