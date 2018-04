Hallo, liebe Leser, heute ist mal wieder Verlosungstag. Die Verlosung und Ziehung für Cornamusa findet unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung statt.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für den 20. Apri l 2018 – 20:00 Uhr in der MuK, Lübeck.

Cornamusa entführt sein Publikum 2,5 Stunden in eine faszinierende Welt des „Irish Dance“, in die Spiritualität der schottischen Highlands sowie in eine spannende Welt keltischer Fantasien.

„World of Pipe Rock and Irish Dance“ verbindet traditionelle irische und schottische Musik sowie hochkarätigen Irish Stepdance mit einem breiten Spektrum moderner Stile. Das Repertoire der 7-köpfigen Liveband reicht von klassischem fünfstimmigen Satzgesang über folkloristische Tunes mit Dudelsack, Geige und Thin Whistle bis zu eingängigen Rocksongs mit kraftvollen Gitarren-, Keyboard- und Drumsounds. Die international besetzte „Irish Beats Dance Company“ unter Leitung von Gyula Glaser, der als dreifacher Europameister Erfolge am Off-Broadway New York feierte, sowie Nicole Ohnesorge, welche international mehrfach ausgezeichnet wurde, bietet dazu irische Stepptanzkunst der Spitzenklasse.

Ein aufwändiges Bühnenbild und perfekte Choreographie mit authentischen Kostümen bilden den Rahmen für die visuelle Inszenierung der Schau. Einsatz modernster Sound- und Lichttechnik, eine Lasershow sowie faszinierende Videoprojektionen machen das über zweistündige Multimedia-Event zu einem einzigartigen und bewegenden Erlebnis für Highlanders, Musikliebhaber und Freunde engagierter und emotionaler Konzertkultur.