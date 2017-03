Creedence Clearwater Revived feat. Johnnie Guitar Williamson am 08.04.2017 in Schwerin – Die Woodstock-Legende CCR galt in den späten 60ern und frühen 70ern als eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Mit den Hits wie Suzie Q., Proud Mary, Bad Moon Rising, Who’ll Stop the Rain, Hey Tonight, Have You Ever Seen the Rain u.v.m. tourt Creedence Clearwater Revived featuring Johnnie Guitar Williamson in den letzten Jahren wieder verstärkt durch ganz Europa,

begeisterte 2012 über 100.000 Fans in Samara, Russland, und spielte kürzlich zum Jahreswechsel auf den Stufen des Kulturpalastes in Warschau, was in der Neujahrsnacht ein Millionenpublikum live im TV verfolgte.

Vor exakt 20 Jahren, im Frühjahr 1997, scharte der Gitarrist Johnnie Guitar Williamson, der früher auch bereits Mitglied bei den legendären Bands Titanic und den Animals war, auserlesene Musiker um sich, um anlässlich der 30-Jahres-Feier die Musik und den Sound von Creedence Clearwater Revival wieder auferstehen zu lassen. Mit dem typischen Gitarrensound, mittels der betagten Fender Deville-Verstärkern, wurde den vielen alten CCR-Hits neues Leben eingehaucht. Was eigentlich als ein einmaliges Event gedacht war, entwickelte sich dank des großen Erfolges und der Qualitäten der Bandmitglieder, sowie der enormen Nachfrage bei Veranstaltern und Fans zu einem dauerhaften Live-Projekt. Mit dem neuen Frontmann Peter Barton hatte Creedence Clearwater Revived zudem ein Pendant für John Fogerty gefunden, der stimmlich dem Original in nichts nachsteht, obgleich der Klang ein etwas anderer ist. Peter Barton ist jedoch derart überzeugend, dass die Konzertbesucher häufig keine Zweifel haben und glauben, die Original-Stimme zu hören. Dabei besticht Barton nicht nur mit einem unglaublich voluminösen Organ, sondern auch durch eine enorme Bühnenpräsens und starke Entertainer-Qualitäten.

Eröffnet wird der Konzert-Abend von Beat-Club Leipzig mit einem bunten Querschnitt an bekannten Hits der 60er und 70er Jahre.

Creedence Clearwater Revived feat. Johnnie Guitar Williamson (USA/UK)

Support: Beat-Club Leipzig

08.04.2017 (Samstag)

Filmtheater Capitol

Wismarsche Str. 126, 19053 Schwerin

Einlass: ab 19.30 Uhr, Beginn: 20.30 Uh

Die Karten sind im Vorverkauf ab 22,- € zzgl. Gebühren erhältlich und es gibt diese an allen bekannten Vorverkaufsstellen über u.a. CTS, die Ticket-Hotline: 0451 / 58 24 91 43 sowie online über www.german-concerts.de. Speziell in Schwerin sind die Karten u.a. über das Capitol, die Service-Stellen der „Schweriner Volkszeitung“, die Sport- & Kongreßhalle sowie der Tourist-Information (Am Markt) erhältlich.