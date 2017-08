“Zum Bilderbogen”

Fotos: Thomas und Maria Nyfeler · Damp: R.SH – POP am Strand · Am gestrigen sonnigen Sonntag erlebten die Schleswig-Holsteiner ein weiteres musikalisches Highlight: Mit R.SH – POP am Strand fand im Ostseebad Damp ein Musikevent für die ganze Familie statt. Am ersten Sonntag im August wird der Strand im Ostseebad Damp immer zur Tanzfläche. Bei R.SH – POP am Strand sorgten gleich mehrere hochkarätige Künstler für Partystimmung direkt an der Ostsee. Allen voran Deutschlands beliebtester Popstar Mark Forster, der mit seinen Singles „Au Revoir„, „Wir Sind Groß“ und „Chöre“ seit 2014 regelmäßig die Charts stürmte. Und auch der Berliner DJ Alle Farben sorgte mit seinen Hits „She Moves (Far Away, Far Away)“ und „Please Tell Rosie“ für Partystimmung und garantierte volle Tanzflächen. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner Wincent Weiss war dabei. Der Eutiner landete mit „Musik sein“ einen der absoluten Hits 2016, ist aus dem Radio nicht mehr wegzudenken und generierte über 10 Millionen Streams bei Spotify. Weitere Künstler waren Jonas Monar, der mit seiner Single „Playlist“ einen absoluten Ohrwurm landete und Amanda, eine Sängerin aus Berlin, die bereits als „Vorband“ von Sido und Mark Forster begeisterte und von ihren Fans als „die deutsche Lauryn Hill“ gefeiert wird.

„Sommer, Sonne, Strand und allerbeste Musik…mehr ging nicht„, sagte Moderatorin Carmen Wilkerling, die mit ihrem Kollegen das Event moderiert hatte.,

Künstler:

AMANDA

Jonas Monar

Wincent Weiss

Alle Farben

Mark Forster