Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Das große Sommer-Hit-Festival 2017 · Am 24. und 25. August präsentiert Michelle Hunziker das Sommer-Open-Air aus der Beachvolleyball-Arena am Timmendorfer Strand mit großem Staraufgebot und bekannten Hits. Ausgestrahlt wird die Show am Samstag, den 26. August 2017 zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr im ZDF.Mit dabei sind Howard Carpendale, Beatrice Egli, Otto, Vicky Leandros, Santiano, Maite Kelly, Michelle, Oonagh, Jürgen Drews, Chris Norman, Helmut Lotti, Karat, The Kelly Family, Die Lochis, Kerstin Ott, Al Bano, Peter Kraus, Feuerherz, Ben Zucker und Münchener Freiheit.

Urlaubsfeeling pur und ein Hauch von Copacabana am Ostseestrand sind garantiert. Tickets für Das große Sommer-Hit-Festival 2017 gibt es unter

https://www.eventim.de/schlagernacht-des-jahres-der-kalkberg-bebt-tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&erid=1684256