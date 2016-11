Das „Haus der kleinen Forscher“ ist zu Gast bei der Kinder-Uni Neustadt – Ist Spucke nur zum Schlucken da? Wie leere ich eine Flasche am schnellsten? Warum fallen Brote immer auf die Marmeladenseite? Schülerinnen und Schüler der Fachschule für Sozialpädagogik in Lensahn haben unter Leitung ihres Fachlehrers Carsten Kreutzfeldt

Experimentierstationen für die Mini-Kinderuni Neustadt in Holstein entwickelt. Am Sonnabend, 12. November 2016, wird das Foyer der Neustädter Jacob-Lienau-Schule zum Labor, in dem Kinder spannende Phänomene des Alltags erforschen. Kooperationspartnerin der Fachschule ist die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.

Ab 10.30 Uhr sind kleine Forscher ab drei Jahren mit ihren Familien eingeladen, an den zahlreichen Stationen naturwissenschaftlichen Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Erzieher-Oberstufen können sie den Sturz von Marmeladenbroten verfolgen und Vulkane zum Ausbruch bringen. Und wie an einer „echten“ Universität erhalten alle teilnehmenden Kinder ein Forscher-Diplom.

Die Fachschule für Sozialpädagogik ist Kooperationspartnerin des Netzwerks „Kleine Forscher Schleswig-Holstein“. Das Netzwerk gehört zur Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, die sich bundesweit für die frühkindliche Bildung in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik engagiert. Carsten Kreutzfeldt ist Trainer der Stiftung und hat seit Februar mehr als 50 pädagogische Fachkräfte in Workshops fortgebildet. Auch seine Schülerinnen und Schüler lehrt er den pädagogischen Ansatz vom „Haus der kleinen Forscher“, das ein Büro in den Räumen der IHK zu Lübeck unterhält. Pädagogische Fachkräfte, die sich in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik fortbilden möchten, erhalten Informationen bei der Netzwerkkoordinatorin Andrea Baum unter Telefon (0451) 6006-211 oder auf der Internetseite www.kleine-forscher-sh-ost.de.v