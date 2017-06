Der neue Bremen-„Tatort“ vorab auf dem Filmfest · Gut ein halbes Dutzend hochkarätiger Gäste, eine spannende Krimi-Uraufführung und eine besondere Premiere für das Filmfest Emden-Norderney stehen am Donnerstag, 8. Juni, auf dem Programm. Denn erstmals in der 28-jährigen Geschichte des Festivals gibt es in Emden einen „Tatort“ als Vorab-Premiere bereits Wochen vor der TV-Ausstrahlung zu sehen. Im Cinestar-Kino läuft um 19.00 Uhr der neue Radio-Bremen-„Tatort: Zurück ins Licht“. Der „Tatort“ ist Deutschlands mit Abstand erfolgreichste und beliebteste Krimi-Reihe und hat längst schon Kult-Status. Jeden Sonntag Abend versammeln sich zwischen acht und bis zu 14 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen, wenn Kommissare von Leipzig bis Ludwigshafen, Dortmund bis Berlin, Stuttgart bis Kiel und München bis Bremen auf Mörderjagd gehen. Jetzt kommen die Film-festbesucher in Emden (und am 12. Juni auf Norderney) in den Genuss, bereits vorab den neuen Bremen-„Tatort“ zu schauen.