Fotos und Text: TBF/ Holger Kasnitz – DIE GRÖSSTEN VOGELSPINNEN DER WELT – 31. März 2019 · Ausstellung in den Lübecker media docks · 23554 Lübeck, Willy-Brandt-Allee 31 · Sonntag 31. März 2019 von 10 – 18 Uhr · Spinnen & Insekten Ausstellung · Tauchen sie ein in die lehrreiche Welt der Insekten. Hier gibt es lebende Tiere zum Anfassen. Riesenspinnen und Insekten aus allen Kontinenten.Diese atemberaubende Ausstellung bietet interessante Einblicke in das Leben und Verhalten von Insekten und Spinnen. Wie viele Spinnentiere es gibt, weiß niemand genau. Die ersten Spinnen gab es schon vor 300 Millionen Jahre. In der Ausstellung kann man Skorpione, Spinnen, Hundertfüßer, Riesentausendfüßer, Wandelnde Blätter, Gespensterheuschrecken und Riesenstabschrecken sehen. Über 400 Exemplare.

Erfahren und erleben Sie die Faszination der ungewöhnlichen Ureinwohner unserer Erde.

Ich war in Lübeck bei Zoo Schnack und wollte eine Riesenvogelspinne fotografieren, Pech gehabt, es waren nur Baby-Spinnen vorhanden. Ich sage immer: Kauft eine große Spinne, die findet man leichter, falls sie mal wegläuft.

Ich konnte aber einen Skorpion unter Schwarzlicht, der dann blau aussieht, fotografieren. Man sagte mir, ich solle vorsichtig sein, da der Skorpion etwas giftig ist. Mutig habe ich es geschafft.

www.spinnenundinsekten.de