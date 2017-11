Die lange Nacht der Reparatur – Zur MetaNook 2017 bietet das RepairCafé Philippus zusammen mit den RepairCafés Mölln und Bad Schwartau am Freitag 10. November 2017 ab 18.00 Uhr während der langen Nacht der Reparatur Hilfe zur Selbsthilfe im Audimax der Uni zu Lübeck an.

Die MetaNook ist eine kostenlose Veranstaltung mit Vorträgen und Workshops aus den Bereichen Technik, Wissenschaft und Gesellschaft an der Universität zu Lübeck

Am Samstag, den 11. Oktober 2017, von 14:00 bis 18:00 Uhr findet das RepairCafé Philippus wie gewohnt in den Räumen der Philippus Gemeinde in St.Gertrud, in der Schlutuper Str. 52 statt.

Ihr Toaster verbrennt den Toast, der Mixer hat seinen Geist aufgegeben und das Radio macht schreckliche Geräusche. Was machen Sie damit? Wegwerfen? Denkste! Kommen Sie ins RepairCafé Philippus und reparieren Sie es! Infos unter www.luebeck-repariert.de.