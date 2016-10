Foto und Video: TBF/Wolfgang Freywald – Die Mukke rockte – Lübecks Freibeutermukke richtete erstmalig ein großes Musikspektakel in Lübeck aus – Mukke Rockt. Musik mal anders: Am 1. und 2. Oktober 2016 war es sehr laut, bunt und fetzig, als das eintrittsfreie Musikspektakel ,,Mukke Rockt“, veranstaltet von Lübecks Freibeutermukke – DIE Nordgugge, stattfand. Etwa 500 Musiker aus Guggen- und Schalmeienvereinen reisten aus ganz Deutschland an, um in farbenfrohen Kostümen, mit schnellen Rhythmen und viel Bewegung ihre Musik zu präsentieren.

Es begann das Ganze mit ,,Lübeck Rockt“, am Samstag den 1. Oktober ab 11 Uhr in Lübecks Innenstadt. Dort teilten sich die Guggen- und Schalmeienvereine auf, spielten an verschiedenen Standorten, auf dem Rathausmarkt, den Schrangen, Breite Straße/ bei Telekom, Koberg, Sandstraße und an der Obertrave. Zu einem großen Finale am Holstentor trafen sich alle um 14 Uhr für ein spektakuläres „Monster“- Konzert.

Ab 17 Uhr ging es mit ,,Mukke Rockt“ weiter. In der ,,Kulturwerft Gollan“, Einsiedelstraße 6, präsentierten alle Musikgruppen mit Einzeldarbietungen ihr Können und gaben dabei kräftige laute Musik für Ohren und Tanzbeine. In diese seit Jahren traditionell stattfindende Veranstaltung von Lübecks Freibeutermukke wurde erstmalig das jährliche Guggenmusikverbandstreffen des Deutschen Guggenmusikverbandes eingebunden. Guggemusiken sind vornehmlich in der Schweiz und Süddeutschland angesiedelt und daher hier im Norden etwas ganz Besonderes. Die Musik ist stark rhythmisch unterlegt und eine auf ihre eigene, sehr spezielle Art „falsch“ gespielte Blasmusik. Gäste waren herzlich willkommen.

Auch die Kultursenatorin Kathrin Weiher und das Bürgerschaftsmitglied Andreas Zander liessen sich dieses Musikspektakel nicht entgehen.

Zum Abschluss am Sonntag, 2. Oktober, traf sich die Guggen und Schalmeien ab 11 Uhr zum Drachenfest in Lübeck-Travemünde. Mit „Ostsee Rockt“ sorgten sie mit Hit Klassikern für viel Spaß und gute Stimmung. Standorte waren am Kiosk Backskiste und am Restaurant MARINA an der Travepromenade, auf der Aqua-Top Wiese, im Brügmanngarten und an den Wasserfontänen auf der Strandpromenade. Bunt, laut und frech, in aufwendigen Kostümen gekleidet, immer genug Konfetti im Ärmel… so wurden die Zuschauer des größten Guggen- Musikspektakel-Wochenendes ein Stück Fasching im Herbst in Lübeck. erwartet. Der Eintritt war bei allen drei Veranstaltungen frei.

am 2. Oktober 2016, 18:36 Uhr