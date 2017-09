Liebe Livemusik- und Tanzfreunde, * DIE ORIGINAL KULTSHOW * geht im September ON TOUR ..:-) · Wir sind dann am 30.09.2017 in Westerstede im schönen Ammerland !!! Das grosse Show- und Tanzvergnügen mit hervorragenden Künstlern hat dort Premiere und Jung & Alt kann sich auf einen tollen Abend freuen !!! Moderator Mike Dee präsentiert folgende Künstler.Aus den Niederlanden die sympathische Tina van Beeck. Aus Deutschland Rüdiger Schima und Tony Mazara. Tony stammt aber aus Italien. Unsere treuen Gäste aus dem Reinfelder „Forsthaus Bolande“ sind auch wieder dabei.

HINWEIS: Die Karten für die * KULTSHOW * sind ab sofort im Heinemann´s Gasthaus & Hotel in Westerstede erhältlich !!! Gäste, die eine weite Anreise haben, sollten sich Karten im Vorverkauf für 14,- Euro pro Person sichern, indem Sie frühzeitig dort anrufen und ihren Namen + Tel.-Nr. hinterlassen !!! Diese werden dann auf den Namen an der Abendkasse hinterlegt. Reservierungen sind AB SOFORT unter Tel.: 04488 / 27 50 möglich.

Hier der Link zur Auftrittslocation http://www.heinemann-wst.de · Nachfolgend noch ein Link zur Stadt Westerstede: http://www.westerstede-touristik.de/startseite

Liebe und musikalische Grüße aus Lübeck, herzlichst Euer Mike http://www.mike-dee.de

