Die Toten Ärzte – Live am 10. März in Lübeck – Die kurioseste Coverband der Welt „Die Toten Ärzte“ kommt am 10. März nach einem Jahr Abstinenz endlich wieder nach Lübeck. Die ultimative „Hosen- und Ärzte-Coverband“ wird dann im doppelten Sinne des Wortes ein Feuerwerk im Werkhof entzünden. Zum einen an Hits der beiden erfolgreichsten deutschsprachigen Punkbands und zum anderen im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich an Pyrotechnik.

10.03.2017 (Freitag)

Werkhof, Kanalstr. 70, 23552 Lübeck

Einlass: 20.00 Uhr, Beginn: 21.00 Uhr

Die Karten kosten im Vorverkauf 12,00 EUR zzgl. Gebühren und können an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über Ticketonline, CTS-Eventim, Lübeck-Ticket und Ticketmaster erworben werden. Ferner auch über die Hotline 0451 / 58 24 91 43 und im Internet über www.german-concerts.de.

Speziell in Lübeck sind die Karten über das Pressezentrum, die Konzertkasse im Hause Hugendubel, bei Tipps & Tickets in der „MuK“, im Citti Park, bei allen Geschäftsstellen der „Lübecker Nachrichten“ und direkt im Werkhof bei „Naturbaustoffe“ erhältlich. An der Abendkasse beträgt der Kartenpreis 15,00 EUR.

Vollgas auch in 2017!!!

Bunter, Greller, Power, Wow… Die Toten Ärzte 2017. Das wird ein Fest!!!

25 Jahre Tote Hosen + 25 Jahre Die Ärzte + 15 Jahre Die Toten Ärzte mit 1.000 Shows und über einer Million Besuchern – mehr Jubiläum geht nicht!

Wenn Die Toten Ärzte aus ihrer grellbunten Partygruft steigen, erwartet Euch ein Powerpaket der Toten Hosen und Ärzte Songs aus exakt 25 Jahren Rockgeschichte. Denn 2017 feiern beide Ur-Bands des deutschen Punk ihr 25jähriges Jubiläum. Ein Grund mehr für Die Toten Ärzte ein neues Programm aufzulegen und ihre Helden gebührend zu feiern. So wurden neue Songs in das gut 3-stündige Programm und auch neue Show-Elemente eingefügt, mit denen das Quartett noch mehr abrocken und die Bühne noch greller in Szene setzten will als bisher ohnehin schon. Das Blitzgewittergemisch aus Pyroshow, Feuerspucker und No 1 Hits des Dauerbrenner- Doppelpacks konnte in den zurückliegenden 15 Jahren weit mehr als 1 Millionen Zuschauer in Ihre wundervolle Welt der „Die Toten Ärzte“ entführen. Und somit feiern auch sie ein kleines Jubiläum: 1.000 Konzerte in 15 Jahren! In den Anfangsjahren gingen der Chefarzt und sein OP-Team als Anheizer für Bands wie Peter Maffay, In Extremo oder Nina Hagen etc. in die Spur. Inzwischen heißt es „Party pur mit Die Toten Ärzte“ auf nationalen und internationalen Parketts wie beispielsweise: Wallsbüll Open Air (Deutschland), Alive Festival (Belgien), School’s Out Festivals (Österreich), Monsters of Cover (International), Brandenburger Tor, Sachsenring (Deutschland) und bei einer Unzahl von Hallen- und Clubkonzerten.

„Eine Abgehshow und die saugeilen Songs der Hosen und Ärzte sollen im Vordergrund stehen“, so der Chefarzt von DTÄ. Eine kleine Anekdote: Als bei einem Konzert der Expo 2000 ein „Junge“ der Ordnungsbehörde sein Dezibel-Messgerät hochriss, musste festgestellt werden, dass das Publikum lauter feierte als die Band.

Von der Presse im Sinne des Ärzte Slogans als „die kurioseste Coverband der Welt“ bezeichnet, sehen sich DTÄ eher als eine Riesentüte Spaß, die mit Gassenhauern wie: Alex, Claudia hat `nen Schäferhund, Wünsch dir was, Deine Schuld, Schrei nach Liebe, Unrockbar, Bommerlunder, Bayern, Zu spät, Opelgang, Westerland etc. etc. und natürlich den neuen Dauerbrennern wie Junge, Lasse Redn, Tage wie diese, Männer sind Schweine oder Strom aufgemacht wird. Besucht jetzt „Die Toten Ärzte“ LIVE und lasst Euch überzeugen!

In den vergangenen 15 Jahren durften Die Toten Ärzte jährlich sprunghaft wachsende Besucherzahlen vorweisen.

Die Toten Ärzte performten Konzerte bei Stadtfesten wie „Bochum Total“ oder „Rheinkirmes“ und Großevents wie „Grand Prix am Sachsenring“, Nürburgring, Lausitzring. Das bisher absolute Highlight war mit 130.000 Menschen ein Konzert vor dem Brandenburger Tor.

Auch gemeinsam mit der Deutschen und internationaler Prominenz wurde die Bühne befeiert. Hier seien nun nur einige im Namen der vielen genannt, die mit Die Toten Ärzte das Pils teilten. Nicht zu vergessen sei hierbei natürlich Kuddel, der Gitarrist der DIE TOTEN HOSEN, der mit den Worten: „ Ihr seid einfach geil“ die Bühne enterte.

Los geit datt: Peter Maffay (Aladin Bremen), Nina Hagen (Altenburg –Extra Tour Altenburg ), Sub Seven (Landshut- Open Air) Die Happy (Wallsbüll Open Air/Osnabrück), Knorrkator (Ziegenrück- Open Air ), Juli und Silbermond (Alive Festival -Belgien) Bloodhoundgang (Tivoli Bremen ), Sweet (Bremerhafen-Stadthalle), In Extremo (Rothenhain -Open Air), Fiedlers Green (Hettenroth) Lotto King Karl (Hafenrock), Jennifer Rostock (Chemnitz), Karat und City (Rotenhain), Donuts (Niederbrechen)…und, und, und.

Feiern 2017 bereits ihren 29. Geburtstag. Wow! Während dieser Zeit haben sie zwei Studio Alben herausgebracht. Oh! Waschechte Business-Punks eben, derart gefragt, dass kaum Zeit für Studiobesuche bleibt. Arbeit ist eben nur eine der Hälften im Leben.

Klingt nach Punkpop im NDW-Style. Gitarrensounds wie der Wave von „The Cure“ gepaart mit den schrillen „Sex Pistols“.