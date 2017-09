DRK-Kreisverband Lübeck e. V. und DRK-Schwesternschaft Lübeck e. V. veranstalten gemeinsames Einführungsseminar für Ehrenamtliche am 16. Oktober 2017 – Ob Katastrophenschutz, Flüchtlingshilfe oder Betreuung allein lebender Menschen: Beim Deutschen Roten Kreuz gibt es viele Wege, anderen zu helfen – auch in der Hansestadt Lübeck. Dabei sind sowohl der DRK-Kreisverband Lübeck e. V. als auch die DRK-Schwesternschaft Lübeck e. V. auf das ehrenamtliche Engagement der Bürger angewiesen und suchen dafür zusätzliche Helfer. Am 16. Oktober 2017 findet eine Informationsveranstaltung für die neuen Ehrenamtlichen statt.

„Einen Großteil unserer Aufgaben übernehmen ehrenamtliche Helfer – viele von ihnen schon seit Jahren. Sie leisten einen enormen Beitrag für das Gemeinwesen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in dieser Stadt. Doch leider fehlt es uns in vielen Bereichen an ehrenamtlichen Helfern. Deshalb suchen wir nun gemeinsam mit der DRK-Schwesternschaft nach weiteren Unterstützern und möchten diese mit vereinten Kräften in Seminaren schulen“, sagt Jürgen Luig, Präsidiumsmitglied beim DRK-Kreisverband Lübeck e. V.

Als ehrenamtlicher Rotkreuzler hilft man freiwillig und unentgeltlich. Während der Tätigkeit beim DRK besteht die Möglichkeit sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, neue Freundschaften zu schließen und die Sozialkompetenz zu erweitern. Mitmachen kann jeder, der anderen helfen möchte. Vorkenntnisse sind nicht nötig – alles Wichtige erfahren Interessierte in den entsprechenden Schulungen des DRK.

Die Informationsveranstaltung für Ehrenamtliche findet am 16. Oktober 2017 von 16.30 bis 18 Uhr statt, im Seminarraum der DRK-Schwesternschaft Lübeck e. V., Marlistraße 10. Die beiden Organisationen stellen sich sowie die verschiedenen Einsatzbereiche vor und schildern die damit verbundenen Aufgaben. Anmeldungen für die Veranstaltung nimmt der DRK-Kreisverband Lübeck e. V. unter Tel. 0173 – 211 33 68 oder per E-Mail an info@drk-luebeck.de entgegen oder bei der Ansprechpartnerin der DRK-Schwesternschaft Lübeck e. V. Gabriele Schulz-Salveter, Telefon: 0451 – 98902960, E-Mail: info@drk-schwesternschaft-luebeck.de.